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«Це є проблемою»: Туск звернувся до лідерів, які їдуть на парад до путіна

16:24 7 травня 2025
Дональд Туск

Відповідаючи на запитання про участь деяких світових лідерів у параді у москві 9 травня, глава польського уряду Дональд Туск заявив, що європейські лідери не повинні вдавати, що не розуміють, де добро, а де зло. Саме тому вони не повинні бути 9 травня на Червоній площі у москві.

«Перша чи Друга світові війни — мали своє коріння у політичній сліпоті, байдужості, неоднозначності, толерантності до зла. Європа, західна спільнота ніколи більше не можуть допустити таку помилку. В таких ситуаціях, як Друга світова війна чи війна в Україні, коли всі знаємо, де добро, а де зло, де агресор, а де жертва, всі маємо бути солідарні і об’єднані. Якщо хтось цього не розуміє, то він себе ставить трохи поза Спільнотою», — наголосив прем’єр Польщі.

Туск вважає, що вшановувати закінчення Другої світової війни на Червоній площі у тіні кремля «є не лише політичною сліпотою, особливо для європейців».

«Жоден європеєць не має права і не може вдавати, що він не бачить, де приховується загроза і як важливо зберегти солідарність і європейську спільноту. Це є проблемою для словацького партнера Роберта Фіцо, адже польські і нідерландські лідери знають, де і з ким повинні бути цього дня», — резюмував Дональд Туск.

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Раніше Дональд Туск звернувся до європейців і закликав їх тримати голови високо. Нагадаємо також, як Польща готується до війни з рф.

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