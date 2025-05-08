«Ще один крок до демонтажу демократії»: як у США відреагували на рішення Трампа відкрити найстрашнішу американську в’язницю Алькатрас

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який припускає, що миру між росією і Україною не буде, оголосив про відкриття легендарної та найстрашнішої в'язниці США Алькатрас.

ВІДЕО ДНЯ

Алькатрас

Про це голова Білого Дому написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). За словами президента США, «занадто довго Америка страждала від жорстоких, насильницьких та постійних злочинців — покидьків суспільства, які несуть лише страждання та горе».

«Коли ми були серйозною нацією — ми не вагалися: найнебезпечніших злочинців ізолювали, тримаючи їх подалі від невинних американців. Саме так і має бути!» — написав Трамп.

РЕКЛАМА

Він підкреслив, що «ми більше не дозволимо серійним злочинцям, які приносять бруд, кров і хаос, панувати на наших вулицях».

«Сьогодні я доручаю Федеральному бюро в’язниць, Міністерству юстиції, ФБР та Міністерству внутрішньої безпеки розпочати відновлення та значне розширення Алькатрасу — аби саме там утримувати найжорстокіших та найбільш небезпечних злочинців у нашій країні. Ми більше не будемо заручниками злочинців, банд та суддів, які бояться виконувати свою роботу. Відкриття нового Алькатрасу стане чітким і потужним сигналом: Америка стоїть за закон, порядок і правосуддя! Ми зробимо Америку знову великою», — йдеться в емоційному повідомленні американського президента.

У той же час, низка політичних діячів США розкритикували ініціативу Дональда Трампа щодо відновлення найсуворішої американської в'язниці. Зокрема, сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер назвав заяву американського лідера «абсурдною», передає Politico.

РЕКЛАМА

Сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер заявив, що пропозиція Трампа є «абсурдною, на перший погляд». Він нагадав, що це головна туристична визначна пам'ятка в районі затоки Сан-Франциско, яка приймає 1,4 млн відвідувачів щороку. Крім того, він зазначив, що цей крок є частиною «триваючого хрестового походу Трампа, спрямованого на саботаж верховенства права».

«Якщо Трамп серйозно налаштований на це, це лише ще один крок у його демонтажі демократії — внутрішній ГУЛАГ прямо посеред затоки Сан-Франциско», — сказав Вінер.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп відзначив перші 100 дні свого другого президенства. За цей час рівень його підтримки впав до 41%, що є рекордно низьким показником, порівнюючи з усіма попередніми президентами США за останні 70 років.

Зокрема, згідно опитуванням New York Times/Siena College, більшість американців не підтримують політику Дональда Трампа щодо війни росії проти України. Так, 56% респондентів взагалі не схвалюють підхід Трампа до війни. Серед них 42% категорично не схвалюють політику діючого президента США, ще 12% - «скоріше не схвалюють».

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook