Квітковий місяць-2025: що обіцяє знакам зодіаку травнева повня у Скорпіоні

Остання весняна повня, яку ще називають Квітковою, наступить 12 травня. Свою назву травневий повний Місяць отримав від індіанців Північної Америки, які захоплювалися красою квітів, що розпускалися в цей час.

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Квіткова повня буде у знаку Зодіаку Скорпіон, пише ukr.media, і виявиться вона часом спокус, не піддатися яким зможуть лише вольові люди.

Варто пам'ятати й про те, що на Квітковий Місяць збільшується вірогідність конфліктних ситуацій та інтриг навколо. У той же час Місяць у Скорпіоні вважається часом нових починань, оновлення та глибинних трансформацій.

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На Квіткову повню варто триматися подалі від сварок та непорозумінь, аби вони не переростали в конфлікти. В цей день не варто укладати важливі угоди — краще ще раз перевірити, чи всі моменти враховані.

На повню можна планувати свої наступні кроки, а також визначати, щого саме ви хочете.

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Повний Місяць по-різному впливатиме на життя знаків Зодіаку.

Так, для представників вогненної стихії (Овен, Лев, Стрілець) Квіткова повня може стати часом нових починань — знаки відчуватимуть приплив енергії та генеруватимуть нові ідеї, які у разі їхнього втілення у життя здатні трансформувати як внутрішній світ, так і взаємини з іншими людьми. Втім, перед тим, як братися за справу, варто її обміркувати та подумати про всі можливі проблеми.

На знаки земляної стихії (Телець, Діва, Козеріг) очікує не дуже спокійний час. Так, на повню підвищиться ризик емоційних гойдалок, можливі сварки з близькими людьми, що забере у вас багато сил.

Водні знаки (Риби, Рак, Скорпіон) можуть розраховувати на час, насичений радісним натхненням. Навіть непорозуміння з оточенням не матиме на знаки такого руйнівного впливу, як зазвичай, а чутливість до негативу трохи знизиться.

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А повітряним знакам (Близнюки, Терези, Водолій) зірки радять на Квіткову повню особливо стежити за своїми емоціями. Ризикована на хаотична поведінка, а особливо це стосується Близнюків, може призвести до гучних сварок як із хорошими знайомими, так й зі сторонніми людьми.

Матеріал «Гороскоп на травень від мольфара: Левам — блискучі можливості, Тельцям — творче натхнення, а Стрільцям — активний рух» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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