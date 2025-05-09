- 16:53 Звинувачує нас: відомі музиканти відповіли на жорстку критику
- 16:32 Мирна місія, а не участь у війні: прем’єр Естонії про відправку військових в Україну
- 16:24 Принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів
- 16:11 Зробив СБУ одним з ключових елементів Сил Оборони: експерт про присвоєння Малюку звання Герой України
- 15:57 Зробіть це саме зараз, і полуниці буде дуже багато: фахівець дав корисні поради дачникам на другу декаду травня
- 15:38 Анатолій Лойф, Артем Шило, Сергій Олійник на прізвисько Умка: кого помітили на святкуванні дня народження партнера PariMatch
- 15:21 Трибунал над путіним та рф буде створено: міністри десятків країн ухвалили важливе рішення
- 15:20 Де і коли безкоштовно дивитися «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Кубка України
- 15:04 Покликала заміж: популярна співачка шокувала зізнанням
- 14:47 Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії
- 14:23 Віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок
- 13:53 Вважає Бекхемів «токсичними»: стали відомі причини непорозумінь Вікторії та Девіда зі старшою невісткою
Віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок
Віцепрезидент США Джей Ді Венс тепер уже не приховує, що рф у рамках мирних переговорів про завершення війни вимагає «занадто багато». Про це він заявив на організованому Мюнхенською конференцією з безпеки заході у Вашингтоні.
«Росіяни вимагають певний набір умов, певні поступки для завершення війни. На нашу думку, вони вимагають занадто багато. Українці відіграють у перемовинах велику роль. Вони є однією зі сторін прямого конфлікту. Тому маємо запитати: а що потрібно українцям для того, аби конфлікт успішно завершився», — сказав Венс.
Він додав, що не вважає, що рф не хоче завершити війну.
«Обидві країни дратують США, бо коли триває годинна розмова з кожною з них, то половину часу вони скаржаться на історичні образи. Між Києвом та москвою велика прірва. Але зараз вони мають провести прямі переговори, домовитись про деякі основні принципи», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Дональд Трамп хоче протягом наступних 100 днів свого президентства довести «російсько-український конфлікт» до довгострокового розв’язання.83
Читайте нас у Facebook