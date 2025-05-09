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Віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок

14:23 9 травня 2025
Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс тепер уже не приховує, що рф у рамках мирних переговорів про завершення війни вимагає «занадто багато». Про це він заявив на організованому Мюнхенською конференцією з безпеки заході у Вашингтоні.

«Росіяни вимагають певний набір умов, певні поступки для завершення війни. На нашу думку, вони вимагають занадто багато. Українці відіграють у перемовинах велику роль. Вони є однією зі сторін прямого конфлікту. Тому маємо запитати: а що потрібно українцям для того, аби конфлікт успішно завершився», — сказав Венс.

Він додав, що не вважає, що рф не хоче завершити війну.

«Обидві країни дратують США, бо коли триває годинна розмова з кожною з них, то половину часу вони скаржаться на історичні образи. Між Києвом та москвою велика прірва. Але зараз вони мають провести прямі переговори, домовитись про деякі основні принципи», — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Дональд Трамп хоче протягом наступних 100 днів свого президентства довести «російсько-український конфлікт» до довгострокового розв’язання.

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