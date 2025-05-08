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У Сумах матір намагалась продати власну дитину за 30 тисяч доларів (фото)
У Сумах, які страждають від обстрілів росіян, жінка хотіла продати новонароджену дитину за 30 тисяч доларів. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили в Національній поліції України.
«Оперативну інформацію про можливе вчинення злочину, пов’язаного з торгівлею людьми, отримали співробітники кримінальної поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів. Вже після народження дитини 1 травня цього року вона перейшла до практичної реалізації свого плану. Жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів, а вже під час передачі основної частини суми коштів зловмисницю затримали у процесуальному порядку», — йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Слідчі дії тривають.
Як писали «ФАКТИ», раніше на Харківщині мати заради автомобіля продала дитину за 20 тисяч доларів.25
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