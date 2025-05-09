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На 50% за 4 місяці, і це не єдиний продукт, що дорожчає: у росії скаржаться на зростання цін

17:23 9 травня 2025
Зростання цін на продукти в Росії. Фото із сайту pricing.day

Зростання цін на продукти спостерігається не тільки в Україні, а й у країні-агресорі. При цьому хоча на деякі не найважливіші продукти в нашій країні подорожчання перевищило 100%, у росії всього за 4 місяці на 50% подорожчав повсякденний продукт.

За даними The Moscow Times йдеться про картоплю, яка з початку 2025 року стала дорожчою на 28 рублів і тепер коштує майже 85 рублів (1,05 долара). Річне ж зростання цін сягнуло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року). Попередній рекорд — 129,3% зростання, був зафіксований у січні 2011 року.

При цьому в країні-окупанті відзначається зростання цін на імпортні товари, такі як какао та кава, а також продукти власного виробництва, насамперед овочі. Так, несприятливі погодні умови 2024 року позначилися на врожаї овочів тривалого зберігання. До березня їхні запаси майже вичерпалися, як результат — підвищилися ціни на капусту, картоплю, моркву. І в підсумку зростання цін на плодоовочеву продукцію за 12 місяців було максимальним серед груп продуктів.

Також зріс у ціні цукор, щоправда загалом поки що несуттєво — приблизно на 5%, а після дефіциту яєць на початку 2024 року на цей товар запровадили регулювання цін, що призвело до їхнього здешевлення.

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Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», в Україні ціна на один важливий продукт повсякденної їжі українців підскочила до понад 1000 гривень.

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