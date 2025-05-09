Більше роботи, зарплати, а досвіду роботи менше: як змінився ринок праці в Україні за квітень

Ринок праці в Україні, незважаючи на війну, продовжує розвиватися — зростають зарплата і кількість вакансій. За підсумками квітня середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці, зросла на 500 гривень — до 24 500 гривень на місяць.

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Такі дані наводять аналітики порталу пошуку роботи Work.ua, за даними яких також побільшало і пропозицій про роботу — 102 814, що на 4% більше, ніж у березні. Це стало наслідком зростання пропозиції сезонних робіт — для працівників готельно-ресторанного бізнесу, вожатих, аніматорів, кухарів тощо.

При цьому ситуація з вакансіями в регіонах несиметрична — найбільший приріст роботи є в Кіровоградській (+13% до березня), Чернігівській (+10%), Волинській (+9%), Одеській (+7%) та Хмельницькій (+6%) областях. У прифронтових регіонах вакансій стало менше — Херсонська (-17%), Донецька (-4%), Запорізька (-3%) і Сумська (-1%).

Найбільшою категорією за кількістю вакансій залишається «Робочі спеціальності, виробництво». Тут шукачам пропонують 18 040 вакансій (+5% до березня). Також серед лідерів:

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«Сфера обслуговування» — 17 648 пропозицій роботи, +10% до березня;

«Роздрібна торгівля» — 12 427, +6%;

«Продаж, закупівля» — 12 018, +0,5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 445, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 9 637, +14%.

Як особливо підкреслили в Work.ua, роботодавці готові брати більше людей без досвіду роботи — у квітні це були 44% вакансій, що на 5% більше, ніж у березні. У квітні за кількістю резюме найпопулярнішими були такі посади: менеджер із продажів, продавець-консультант, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер із роботи з клієнтами, водій, бухгалтер, касир, оператор контакт-центру, менеджер із персоналу, бармен.

З початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком — показник зріс до 24 500 грн.

Зокрема, зріс дохід у категоріях:

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«Транспорт, автобізнес» — 35 000 грн, +8% до березня;

«Продаж, закупівля» — 32 500 грн, +5%;

«Юриспруденція» — 25 000 грн, +5%;

«Страхування» — 25 975 грн, +4%.

Як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії у Силах оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабайєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).

Як писали раніше «ФАКТИ», за даними ПФУ середня заробітна плата, з якої в Україні платять єдиний соціальний внесок, становить 19 400 гривень.

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