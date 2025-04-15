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Гроші

Лімітів на перекази з карток від НБУ більше не буде, але готується нове обмеження

13:34 16 квітня 2025
Банківська карта та ноутбук. Фото pixabay

З 1 квітня НБУ скасував запроваджені раніше обмеження на карткові перекази на суму понад 150 тисяч гривень на місяць без підтвердження джерела доходів.

Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на слова заступника голови НБУ Дмитра Олійника під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, на зміну лімітам прийде законопроєкт про дропи.

Дмитро Олійник зазначив, що після введення лімітів на перекази коштів з картки на картку їх обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

Водночас зараз НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів, який після його розробки спрямують на розгляд комітету парламенту.

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Сам же пропонований майбутнім законопроєктом реєстр дропів запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Як писали раніше «ФАКТИ», на думку експертів, в Україні лише приблизно 7% користувачів банківських карток є «дропами», тими, хто допомагає ухилятися від податків та відмивати гроші.

Фото pixabay

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