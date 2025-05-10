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«Саме Україна — перепона для нового світового порядку в Європі», — Валерій Залужний
«Захід не може дозволити собі, аби Україна програла битву з ворогами, які хочуть її знищити. Бо саме Україна — перепона для нового світового порядку в Європі, — пише Валерій Залужний, який раніше розповідав про штаб-квартиру в Німеччині, де планувалися операції проти окупаційних військ, на своїй сторінці у соцмережаах. — А далі — треба будувати абсолютно нову архітектуру безпеки Європи. І цей союз без України неможливий. Бо у нас найбільша армія на континенті, яка знає, як стримувати росію. Ми єдині маємо армію, яка вміє вести сучасну високотехнологічну війну.
Тому треба об'єднуватися і спільно працювати у напрямку передових технологій, посилення виробничих можливостей та консолідації ресурсів. Саме це приведе нас до технологічної переваги, і як наслідок — дасть гарантії власної безпеки.
Контроль над критичними ресурсами і технологіями стане питанням нашого виживання. Освіта і наука — найкращою інвестицією. А інноваційний потенціал — новою ключовою конкурентною перевагою майбутнього".
Фото з соцмереж
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