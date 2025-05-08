Стармер готується до нападу росії: стало відомо про новий план оборони Британії

Велика Британія, яка виявила у своїх водах небезпечні російські шпигунські сенсори, таємно готується до прямого військового нападу з боку росії через побоювання, що вона не готова до війни. Уряд попросив оновити 20-річні плани дій у надзвичайних ситуаціях, які приведуть країну у стан військової готовності після погроз нападу з боку кремля. У секретному плані буде зазначено, як уряд відреагує на оголошення війни, включаючи бункери для захисту Кабінету міністрів та королівської родини, захист суспільного мовлення та накопичення ресурсів, пише Тelegraph.

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Міністри побоюються, що Велика Британія не лише отримає фіаско у озброєнні від росії та її союзників, але й буде непідготовленою та погано захищеною. Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Британії прямим нападом через її підтримку України, яка незабаром може включати британські війська на землі. Експерти попереджають, що країна вразлива до нападу на свою критично важливу національну інфраструктуру, включаючи газові термінали, підводні кабелі, атомні електростанції та транспортні вузли.

Оновлення секретного «плану оборони країни» визначить стратегію на дні одразу після удару по материковій частині Великої Британії. Він включатиме сценарії, за яких Британія зазнає ударів звичайними ракетами, ядерними боєголовками або кіберопераціями, які становили обмежену загрозу, коли було внесено останнє суттєве оновлення плану у 2005 році. План, розроблений Управлінням стійкості Кабінету міністрів, надасть прем'єр-міністру та Кабінету міністрів вказівки щодо того, як керувати країною у воєнний час і коли їм слід шукати притулку в бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона. Також будуть розглянуті воєнні стратегії для залізничних та дорожніх мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній. Малоймовірно, що документ буде оприлюднено протягом десятиліть, якщо взагалі він буде опублікований. Кабінет міністрів вже змоделював сценарій, за яким ворожа держава одночасно запускає ракети та кібератаки на національну інфраструктуру.

Оцінка ризиків, опублікована в січні, показала, що успішна атака «ймовірно призведе до загибелі цивільного населення, а також співробітників служб екстреної допомоги», завдасть серйозної економічної шкоди та порушить роботу життєво важливих служб. Представники Міністерства оборони також закликали Велику Британію розробити власну форму ізраїльського «Залізного купола» для захисту від ракетних атак.

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Британські чиновники особливо стурбовані газовими терміналами та п'ятьма діючими атомними електростанціями країни. Уряд також змоделював ймовірність та наслідки ракетно-ядерного нападу на Велику Британію. Проте висновки цього огляду залишаються засекреченими.

Російські атаки проти Великої Британії продовжуються, незважаючи на план Дональда Трампа щодо мирної угоди в Україні. Минулого місяця міністри вперше офіційно визнали росію загрозою національній безпеці.

Міністерство оборони заявило, що огляд включатиме «варіанти посилення внутрішньої безпеки», які можуть включати розробку сильнішого захисту від ракет. Він також розгляне готовність Збройних сил до війни після десятиліть скорочення чисельності військ. Велика Британія витрачатиме 2,5 відсотка ВВП на оборону з 2027 року, але міністри та керівники збройних сил ще не дійшли згоди щодо того, як слід витрачати ці кошти.

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Раніше повідомлялося, що Європа готується до найекстремальнішого військового сценарію.

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