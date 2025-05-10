Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 10 травня 2025 року. Цей день може стати поворотним моментом для багатьох знаків зодіаку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Карти радять уважно поставитися до знаків долі, не ігнорувати інтуїцію та бути відкритими до змін.

КОЗЕРІГ — Король Жезлів

Козероги відчують приплив натхнення та енергії. Ви точно знаєте, чого бажаєте, але не забувайте про інших. Важливо враховувати інтереси команди та близьких. День сприятливий для презентацій та переговорів. Використовуйте свою силу розумно, уникаючи диктату. Ви здатні не лише керувати, а й надихати.

ВОДОЛІЙ — Четвірка Жезлів

Водоліям варто відпочити і провести час із близькими. Це день для зміцнення стосунків та відновлення гармонії у сім'ї. Приємні зустрічі та важливі розмови зроблять день цінним. Просто будьте собою.

РЕКЛАМА

РИБИ — Вежа

Риби зіткнуться з різким поворотом подій, який зруйнує старі схеми. Не чіпляйтеся за те, що йде — це звільняє місце для нового. Будьте гнучкими, і згодом подякуйте цьому моменту за чесність.

ОВЕН — Сімка Денаріїв

Овни можуть замислитися про минуле, особливо про невдачі. Це підштовхує до внутрішнього зростання. Прислухайтеся до близьких, можливо хтось хоче сказати щось важливе. Це день для переосмислення пріоритетів.

ТЕЛЕЦЬ — Десятка Мечів

Тельці можуть зіткнутися з критикою, втратою впевненості та руйнуванням ілюзій. Це кінець етапу і початок нового, хоча світло в кінці тунелю поки що не видно. Збережіть самовладання і не вступайте у конфлікти. Все, що руйнується, звільняє місце для нового.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — Паж Денаріїв

Для Близнюків день обіцяє нові можливості, особливо у матеріальній сфері. Можливо, ви отримаєте несподіваний дохід чи пропозицію. Будьте уважні до дрібних деталей і не поспішайте з витратами. Це час для кроків у навчанні чи інвестиціях.

РАК — Лицар Денаріїв

Ракам доведеться зіткнутися з рутиною. Це може бути стомлюючим, і ви ризикуєте перегоріти. Будьте гнучкими та дозволяйте собі трохи спонтанності. Маленькі радості зроблять день яскравішим.

ЛЕВ — Верховна Жриця

Леви перебувають у пошуку ясності. Ваша інтуїція сильна, але ви не завжди їй довіряєте. Цей день краще провести у спостереженні та тиші, уникаючи маніпуляцій. Зберігайте свої таємниці та прислухайтеся до чужих слів.

ДІВА — Дев'ятка Кубків

Дівам день принесе внутрішнє задоволення, якщо не поспішати і відпочити. Можливі приємні моменти, але не забувайте про важливі деталі. Насолоджуйтесь моментом, але не будьте самовдоволеними.

РЕКЛАМА

ТЕРЕЗИ — Десятка Денаріїв

Терезам варто звернути увагу на дім та родину. Це слушний час для зміцнення відносин і відновлення традицій. Фінансові питання можуть стати важливими — проявіть турботу та щедрість.

СКОРПІОН — Імператриця

Скорпіони розпочнуть плідний період. Все, що ви почали, починає давати плоди. Проявіть терпіння та турботу до близьких. Жіноча енергія дня особливо сильна — довіртеся своїм почуттям.

СТРІЛЕЦЬ — Верховний Жрець

На Стрільців чекає день мудрості та внутрішньої опори. Це слушний час для спілкування з наставниками та вивчення філософії. Прийміть спокій, не відчуваючи вини за відсторонення від світу.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня 2025 року. А відомий мольфар склав Таро-прогноз на цей період.

81

Читайте нас у Facebook