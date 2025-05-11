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Спорт

Футболіст збірної України показав новонародженого сина (фото)

9:36 11 травня 2025
Руслан Малиновський із дружиною Роксаною

Дружина футболіста «Дженоа» та збірної України Руслана Малиновського Роксана, яка повідомила про майбутнє поповнення в сім'ї ще в лютому, показала фото чоловіка з новонародженим сином, котрий з'явився на світ в Італії 7 травня.

На знімку Руслан тримає малюка, а 5-річна дочка футболіста Олівія лагідно торкається братика.

«Сьогодні великий день — виписка», — написала Роксана Малиновська в соцмережі.



Нагадаємо, що колишній гравець «Генка», «Аталанти» та «Марселя» Руслан Малиновський, який грає за «Дженоа» з 2023 року, познайомився з майбутньою дружиною під час виступів за «Севастополь». У 2017-му пара зіграла весілля у Празі. А восени 2019 року у їхній родині народилася дочка Олівія. Нещодавно футболіст переніс планову операцію (Руслану з ноги видалили металеву пластину) і цього сезону вже не зіграє.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Шахтаря» та збірної України стане батьком вдруге.

Фото Instagram

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