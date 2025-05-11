Нехай знає Бекхемів: сини Девіда і Вікторії затролили у мережі дружину старшого брата Ніколу Пельтц

Непорозуміння між дружиною Брукліна Бекхема, Ніколою Пельтц, та старшими Бекхемами триває. У мережі обговорюють нещодавнє публічне листування братів Брукліна — 22-річного Ромео та 20-річного Круза.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Нещодавно Ромео опублікував в Instagram слайд-шоу з фотографій, а Круз залишив під постом коментар: «Так красиво, Ромео!».

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Раніше Нікола Пельтц так само прокоментувала фотографії колишньої дівчини Ромео, Міа Реган.

Шанувальники сімейства Бекхем вважали, що Круз навмисно зачепив Ніколу, і пізніше переконалися у своїй правоті, коли Ромео відповів братові за допомогою емодзі з усмішками.

Нагадаємо, що стосунки 30-річної Ніколи Пельтц із сім'єю її чоловіка спочатку були непростими. Конфлікт розпочався ще під час підготовки до весілля — дівчина відмовилася йти до вівтаря у сукні бренду Victoria Beckham. Крім того, за чутками, вона вважала, що її майбутня свекруха надто втручається у процес підготовки до урочистостей.

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Своєю чергою, Девід і Вікторія були дуже незадоволені тим, що їхня невістка винесла цей конфлікт на публіку.

Деякий час Бруклін практично не спілкувався з батьками, ставши на бік дружини. Пізніше, проте, всі помирилися. Вікторія та Нікола навіть почали публікувати спільні відео та фотографії, переконуючи всіх, що стали подругами.

Проте нещодавно 26-річний Бруклін та його дружина знову перестали контактувати із родичами з Великобританії. Старший син Девіда та Вікторії навіть пропустив святкування 50-річчя свого батька.

Причина розбрату поки що залишається загадкою для громадськості. ЗМІ лише пишуть, що Нікола вважає Девіда та Вікторію «токсичними». Інсайдери розповідають, що Вікторія дуже тяжко переживає ситуацію і навіть страждає від безсоння.

Нагадаємо, Девіду Бекхему 2 травня виповнилося 50 років. Свій ювілей він святкував кілька днів у різних країнах.

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