Вважає Бекхемів «токсичними»: стали відомі причини непорозумінь Вікторії та Девіда зі старшою невісткою

Відсутність на ювілеї Девіда Бекхема його старшого сина Брукліна з дружиною, неприємно вразила багатьох британців.

У чому причина такої поведінки, намагалось розібратись видання TMZ.



Невдовзі виявилося, що 30-річна Нікола Пельтц, дружина Брукліна Бекхема, вважає, що його батьки Вікторія та Девід Бекхем «токсичні», «самозакохані».

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Крім того, вони постійно «лають» свого старшого сина. Про це повідомило джерело, близьке до пари.

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За словами інсайдера, Бруклін і Нікола, які пропустили дні народження Вікторії та Девіда і не привітали їх у соцмережах, «спустошені» розладом у сім'ї та «кілька місяців намагалися обговорювати всю цю драму».

Ніколі нібито не подобається, як поводяться з 26-річним Брукліном його батьки, а Бекхеми не хочуть, щоб їхня невістка була при сімейних розмовах. Також Пельтц перша з партнерок Брукліна, яка не промовчала і стала на його захист, що теж не сподобалося Вікторії та Девіду.

«Вона завжди відповідає їм і відстоює інтереси Брукліна», — зазначає джерело.

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Ніколі також не подобається, що Девід Бекхем «часто лає» Брукліна у розмовах телефоном, і під час розмови «може кричати на нього протягом години». Крім того, як повідомляє видання, Бруклін кілька місяців не спілкується з братом, 22-річним Ромео. Причиною розладу стала нова дівчина Ромео Кім Тернбулл, з якою колись зустрічався Бруклін.

Зазначимо, що у доньки мільярдера Нельсона Пельтца кілька років тому вже були натягнуті стосунки з Вікторією та Девідом Бекхем. У 2022 році Нікола, перед тим як вийти заміж за Брукліна, відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Victoria Beckham та її допомоги при підготовці урочистостей.

Пізніше свекруха й невістка нібито налагодили стосунки: виходили разом у світ та викладали фото один одного у соцмережах. Останнім часом Нікола та Бруклін дедалі більше підігрівають чутки про новий конфлікт у сім'ї — вони не відвідують сімейні заходи та не згадують один одного у соцмережах, хоча раніше часто викладали спільні фото та коментували пости.

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При цьому Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем разом з 2020 року. Вони одружилися у 2022 році та офіційно взяли подвійне прізвище Пельтц-Бекхем.

В той же час на свій день народження Вікторія Бекхем вбралася, подібно до того, як колись її невістка, Нікола Пельтц.

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