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«Він головна дійова особа»: спецпосланець Трампа виправдався за особисті зустрічі з путіним
Стів Віткофф, старший радник президента Дональда Трампа та ключовий перемовник з путіним спростував критику за те, що зустрічався із главою кремля, повідомляє Breitbart News. Віткофф заявив, що Байден під час своєї «невдалої адміністрації» взагалі не спілкувався з москвою. Тож президент Трамп доручив йому співпрацювати з путіним, щоб спробувати знайти кращі рішення.
«Я думаю, що деякі з них мають добрі наміри. Це не означає, що добрі наміри ведуть до виконання роботи найефективнішим чином, — сказав Віткофф. — Тож я думаю, що люди мають добрі наміри, але є й ті, хто має погану мотивацію. Я не сумніваюся в цьому. Але я не думаю, що у всіх погана мотивація. Я просто думаю, що вони звикли робити речі певним чином, що історично так склалося, а це дуже інертно, бюрократично і, здається, не працює. Президент Трамп хоче більш проактивного підходу. Він хоче, щоб люди виходили на поле. На мої зустрічі з путіним сторонніх не запрошували. Чи варто було мені сказати президенту рф: „Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунків“? Байден не розмовляв з ним три з половиною роки».
За вказівкою президента Трампа, додав Стів Віткофф, він мав можливість зв’язатися з президентом путіним.
«Він є головною дійовою особою в цьому конфлікті, — пояснив спецпосланець Трампа. — Якщо ми не розмовляємо з ним, як ми думаємо колись досягти врегулювання? Це навіть неможливо. Тож думка про те, що ми не повинні з ним розмовляти, є абсурдною, або що я повинен розмовляти з ним і обумовлювати ці переговори можливістю привести туди перекладача чи інших людей. Мені там ніхто не був потрібен. Насправді це спрацювало краще, коли я був там один, а потім завантажив наше керівництво, нашу зовнішньополітичну команду. Трамп вірить у мир через силу, що по суті означає, що вдавання до насильства та війни не обов'язково відповідає найкращим інтересам країни й не обов'язково є найкращим способом досягнення перемир'я, припинення вогню, постійного миру — як би ми це не називали».
Нагадаємо, Віткофф не раз піддавався критиці, оскільки після зустрічей з путіним повністю повторював риторику кремля і пропонував Трампу піти на російські умови закінчення війни в Україні.63
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