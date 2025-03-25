Радник Трампа Стів Віткофф намагався створити умови для нав'язування Україні невигідної угоди про припинення вогню. Крім того, йому бракує знань для ведення переговорів. Критика пролунала після того, як Віткофф зробив низку спірних заяв під час інтерв'ю з ексведучим Fox News Такером Карлсоном. В інтерв'ю він повторив кілька прокремлівських тез і сказав, що захоплюється добротою і розумом путіна, пише видання Forbes.

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В інтерв'ю Карлсону від 21 березня 2025 року Стів Віткофф сказав, що головною перешкодою на шляху до миру є не припинення росією військових дій і відхід до кордонів з Україною, про які вона домовилася в попередніх договорах. Натомість, за його словами, проблема полягає у невизнанні українським урядом регіонів, в які росія вторглася і зараз окупує.

Віткофф не зміг пригадати назви областей України, які, на його думку, Київ повинен віддати росії.

«Він сказав, що це „правильно“, що частково окуповані території тепер є частиною росії», — повідомляє BBC.

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Крім того, радник Трампа повторив погляди путіна на Україну: «У росії є думка, що Україна — це просто фальшива країна, що вони просто зліпили з цих регіонів в таку собі мозаїку. І саме це, на мою думку, є першопричиною цієї війни, що росія вважає ці п'ять регіонів своїми по праву з часів Другої світової війни».

В іншій суперечливій заяві Віткофф стверджував, що покійний радянський лідер Микита Хрущов передав ці території Україні, і сказав, що ці регіони повинні належати росії, оскільки багато жителів там розмовляють російською мовою. Він також послався на референдуми, проведені під час військової окупації, щоб виправдати передачу територій росії, хоча міжнародна влада засудила голосування, а Державний департамент США назвав референдуми «фіктивними», де «українські цивільні особи були змушені голосувати під наглядом російських солдатів».

Військові аналітики заперечують твердження Віткоффа про те, що росія не була зацікавлена в захопленні України, враховуючи, що російські війська вторглися в країну з різних напрямків у 2022 році, зосередившись саме на цій меті, в тому числі висадившись в аеропорту Гостомель. Російські війська відступили з інших частин країни й зосередилися на регіонах, найближчих до російського кордону лише після того, як українці в запеклих боях дали відсіч російським військовим, йдеться у статті.

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Експерт по росії Марк Галеотті стверджує, що контекст висловлювань Віткоффа настільки ж важливий, як і те, що він говорить. «Він не аналітик і не модератор. Його не цікавлять факти. Він — політичний кілер, який має на меті нав'язати певну угоду, і він скаже те, що йому потрібно, щоб укласти й виправдати її», — каже Галеотті.

У цьому сенсі Віткофф слідує за Дональдом Трампом, представляючи спірні аргументи як факти й змушуючи інших діяти, виходячи з цієї передумови.

Після зустрічі з володимиром путіним Віткофф похвалив російського лідера і назвав вторгнення в Україну «складною ситуацією».

Прочитавши висловлювання Віткоффа про путіна, Шашанк Джоші, редактор оборонного відділу журналу The Economist, сказав: «Росіяни, мабуть, приголомшені тим, що їхнім опонентам вдалося знайти, можливо, найбільш довірливу людину на планеті». Довірливий він чи ні, чи дезінформований, Віткофф сподівається створити умови для того, щоб нав'язати Україні невигідну для неї угоду, стверджують автори статті.

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«Справжня проблема, яку не розуміють Трамп і Віткофф, полягає в тому, що путін не хоче угоди, він хоче перемоги, яку він визначає як підкорення України, — вважає професор Сиракузького університету Браян Тейлор. — Це було зрозуміло з першого дня повномасштабного вторгнення і залишається вірним і сьогодні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про що йшлося на черговому раунді переговорів росії та США в Ер-Ріяді.

Політичний експерт Вадим Денисенко охарактеризував цілі кремля та тактику російських переговоників.

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