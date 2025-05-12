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Левам не варто приймати поспішних рішень, а Терезам слід бути уважними з грошима: гороскоп на 12 травня
Вівторок, 12 травня, відкриє нові можливості для чотирьох знаків зодіаку. А що чекає на всіх представників зодіакального кола, йдеться у гороскопі на спеціальному сайті.
Овен
Овни мають багато справ. Важливо правильно розподілити свої сили, не реагувати на поспіх й можливі провокації. День вдалий для наведення порядку у документах, списках завдань та складанні нових планів.
Телець
У Тельців понеділок пройде під знаком продуктивності. Вони багато встигнуть. Гарний час для спілкування з колегами та укладання ділових угод. Краще бути обережними з фінансами та уникати спонтанних витрат.
Близнюки
У Близнюків складний день — може бути невпевненість чи внутрішня напруга. Можливі несподівані розмови, які відкриють нові перспективи. Ближче до вечора можливі приємні новини чи пропозиції.
Рак
День підходить для аналізу та завершення старих справ. Робочі справи вимагатимуть особливої уваги, варто розписати план і слідувати йому.
Лев
Леви можуть отримати пропозицію, яка змусить переглянути пріоритети. Варто не приймати поспішних рішень, а обміркувати та прорахувати на перспективу.
Діва
День підійде для концентрації, роботи з цифрами та рутинних справ. Дрібні побутові питання вирішаться швидше, ніж очікувалося. Не варто перевтомлюватися і працювати понаднормово.
Терези
День обіцяє бути динамічним та насиченим контактами. Може надійти важлива інформація, пов'язана з минулим проєктом. Варто бути уважнішими з грошима і не позичати.
Скорпіон
Скорпіонам слід тримати дистанцію. Адже можуть активізуватися ті, хто хоче від вас більше, ніж ви готові дати. Не піддавайтеся на тиск, особливо емоційний.
Стрілець
У Стрільців вдалий час для планування, створення стратегій та обговорень з однодумцями. Але варто бути обережнішими з обіцянками, щоб не переоцінити свої сили.
Козоріг
День підійде для довгострокового планування та оцінки поточних досягнень. Важливо не замикатися і відкидати допомогу інших. Можливі хороші новини щодо фінансів або кар'єри.
Водолій
Водоліям не варто втрачати самовладання, навіть якщо плани руйнуються. День підійде для пошуку нових рішень, нестандартного підходу та спілкування з людьми, що надихають.
Риби
Рибам не потрібно поспішати приймати рішення. Краще добре подумати та довіряти інтуїції. Робочі завдання вирішаться без зайвої метушні, а особистому житті можливі приємні розмови.
А що обіцяє східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня, читайте на сайті «ФАКТІВ».227
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