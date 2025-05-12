Левам не варто приймати поспішних рішень, а Терезам слід бути уважними з грошима: гороскоп на 12 травня

Вівторок, 12 травня, відкриє нові можливості для чотирьох знаків зодіаку. А що чекає на всіх представників зодіакального кола, йдеться у гороскопі на спеціальному сайті.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овни мають багато справ. Важливо правильно розподілити свої сили, не реагувати на поспіх й можливі провокації. День вдалий для наведення порядку у документах, списках завдань та складанні нових планів.

Телець

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У Тельців понеділок пройде під знаком продуктивності. Вони багато встигнуть. Гарний час для спілкування з колегами та укладання ділових угод. Краще бути обережними з фінансами та уникати спонтанних витрат.

Близнюки

У Близнюків складний день — може бути невпевненість чи внутрішня напруга. Можливі несподівані розмови, які відкриють нові перспективи. Ближче до вечора можливі приємні новини чи пропозиції.

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Рак

День підходить для аналізу та завершення старих справ. Робочі справи вимагатимуть особливої уваги, варто розписати план і слідувати йому.

Лев

Леви можуть отримати пропозицію, яка змусить переглянути пріоритети. Варто не приймати поспішних рішень, а обміркувати та прорахувати на перспективу.

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Діва

День підійде для концентрації, роботи з цифрами та рутинних справ. Дрібні побутові питання вирішаться швидше, ніж очікувалося. Не варто перевтомлюватися і працювати понаднормово.

Терези

День обіцяє бути динамічним та насиченим контактами. Може надійти важлива інформація, пов'язана з минулим проєктом. Варто бути уважнішими з грошима і не позичати.

Скорпіон

Скорпіонам слід тримати дистанцію. Адже можуть активізуватися ті, хто хоче від вас більше, ніж ви готові дати. Не піддавайтеся на тиск, особливо емоційний.

Стрілець

У Стрільців вдалий час для планування, створення стратегій та обговорень з однодумцями. Але варто бути обережнішими з обіцянками, щоб не переоцінити свої сили.

Козоріг

День підійде для довгострокового планування та оцінки поточних досягнень. Важливо не замикатися і відкидати допомогу інших. Можливі хороші новини щодо фінансів або кар'єри.

Водолій

Водоліям не варто втрачати самовладання, навіть якщо плани руйнуються. День підійде для пошуку нових рішень, нестандартного підходу та спілкування з людьми, що надихають.

Риби

Рибам не потрібно поспішати приймати рішення. Краще добре подумати та довіряти інтуїції. Робочі завдання вирішаться без зайвої метушні, а особистому житті можливі приємні розмови.

А що обіцяє східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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