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«Будуть наслідки»: у Франції відреагували на ідею здачі рф анексованих нею територій
Визнання анексованих територій України, на чому наполягає путін і що донедавна підтримував спецпосланник Трампа Віткофф, створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро й додав, що країни Європи хочуть уникнути цього прецеденту.
«Якщо дамо дозвіл на міжнародне визнання анексії територій, будуть конфлікти по всьому світу на цій основі. Адже принцип, який закріплений у Статуті ООН і який запобіг багатьом конфліктам у світі, буде вважатися застарілим», — зазначив він.
Міжнародне право все ще може запобігати конфліктам, якщо визнати принцип «ви не втручаєтеся в мої кордони, я не втручаюся у ваші», додав Жан-Ноель Барро.
Також він назвав перемир'я, яке оголосила рф, «маркетинговою операцією».
«рф порушила останнє понад 1 тисячу разів», — зазначив міністр.
Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес пояснив, чим загрожує світу визнання окупованих українських територі російськими.74
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