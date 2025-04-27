Це бомба уповільненої дії: президент Литви про передачу Криму росії

Оприлюднення в ЗМІ інформації про готовність США визнати Крим російським викликало різку реакцію не тільки в Україні, а й у багатьох світових лідерів. Так, президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що позиція Європи з цього питання дуже чітка і має інший вигляд.

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«Якщо ми зробимо те, що пропонується, і визнаємо Крим росією де-юре, це буде бомба уповільненої дії, яка вибухатиме та шипітиме весь час. Червоні лінії в цьому місці існують для того, щоб їх не перетинали», — сказав він журналістам.

За його словами, спочатку потрібно запитати саму Україну, на яку було здійснено напад, що вона думає з цього питання.

«Тому що це країна, яка зазнала найважчих втрат, де постраждало багато невинних людей, які не брали участі в бойових операціях. Інфраструктура зруйнована, економіка зруйнована. Тож хіба вони не мають права відверто висловитися, що думають про ці пропозиції?» — сказав Науседа і запевнив, що Литва повністю підтримує позицію України.

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Нагадаємо, днями агентство Reuters ознайомилося з мирною пропозицією, представленою посланцем США Стівом Віткоффом, яка має покласти край війні росії проти України. У ній зазначено, що Україні надаються гарантії безпеки, але Крим офіційно буде визнано російським. Водночас передбачається, що Київ може прагнути членства в Європейському Союзі, але не в НАТО. Згідно з планом, США де-юре визнають контроль росії над Кримом, а де-факто — контроль москви над Луганською областю, а також над тими частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей, які росія окупувала.

Експерти вважають, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище. А аналітик Марк Чемпіон пояснив, чому така мирна угода приречена на провал.

Тим часом після зустрічі Зеленського і Трампа у Ватикані на похороні Папи Римського президент США дещо змінив риторику щодо путіна.

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