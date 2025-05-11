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Україна

Ефективно задушити: полковник пояснив, чому путіну потрібна Одеса

19:46 11 травня 2025
Одеса

Полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант переконаний, що загроза наступу росіян на Одесу, яку окупанти атакують мало не щодня, залишатиметься завжди. Й вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше, повідомляє espreso.tv.

«Погоджуюсь, що кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні. Стратегія росії в тому, що вона прагне не стільки територіального просування, скільки контролю над Україною. росії не потрібно доходити до Львова, мета в іншому», — вважає Глен Грант.

На думку експерта, окупантам необхідний важіль впливу, тому ключовим елементом цього є Одеса.

«Якщо росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну — фінансово, економічно і політично», — пояснив він.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що путіну потрібна вся Україна, але «росія не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі».

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