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Ефективно задушити: полковник пояснив, чому путіну потрібна Одеса
Полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант переконаний, що загроза наступу росіян на Одесу, яку окупанти атакують мало не щодня, залишатиметься завжди. Й вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше, повідомляє espreso.tv.
«Погоджуюсь, що кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні. Стратегія росії в тому, що вона прагне не стільки територіального просування, скільки контролю над Україною. росії не потрібно доходити до Львова, мета в іншому», — вважає Глен Грант.
На думку експерта, окупантам необхідний важіль впливу, тому ключовим елементом цього є Одеса.
«Якщо росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну — фінансово, економічно і політично», — пояснив він.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що путіну потрібна вся Україна, але «росія не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі».141
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