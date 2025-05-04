Військові цілі путіна змінилися: що нового задумав диктатор

Президент рф, попри жорстку риторику, ймовірно, змістив свої глобальні інтереси у війні в Україні на короткострокові цілі. Так, пріоритетом путіна є збереження контролю над територіями України, окупованими російськими військами, та стимулювання економіки своєї країни, що перебуває в занепаді. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на представників американської та західної розвідок.

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«Це є подальшим розвитком нещодавніх оцінок розвідувальних служб США та Заходу», — йдеться у повідомленні CNN.

Це означає, що путін відходить від своєї позиції, що війна йде йому на користь. Посилаючись на два джерела в США, видання повідомляє, що зміна позиції путіна грає на руку переговорам США щодо мирної угоди у війні в Україні.

«Я думаю, що він, можливо, розмірковує про те, якою є реалістична мета на ближчу перспективу. Все це дійсно залежить від того, що США готові покласти на стіл переговорів, щоб він міг не просто заявити всередині країни про перемогу, а дійсно відчути, що він досягнув чогось, що варте значної паузи. А потім повернутися до боротьби в якийсь момент пізніше», — заявив високопоставлений представник західної розвідки.

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Джерела додають, що раніше американська розвідка попереджала радників Трампа, що пріоритетом путіна після збереження режиму залишається контроль над Україною.

Конгресмен-демократ Джейсон Кроу, член комітету Палати представників з питань розвідки, зазначив, що мислення глави кремля змінилось. Він наразі вважає, що має прихильного президента США, який «не розуміє, що робить, і більше зацікавлений у короткострокових перемогах».

Раніше аналітики пояснили, для чого російському диктатору нове «перемир'я», та як це суперечить меті президента Трампа.

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