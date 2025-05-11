Шанувальники Тейлор Свіфт мають шанс пожити у її будинку

Попзірка Тейлор Свіфт, яка увійшла в рейтинг Forbes ста найбільш впливових жінок світу, придбала нерухомість у Хайанніс-Порт, штат Массачусетс, за 4,8 мільйона доларів. Покупку було здійснено у 2012 році, приблизно через шість місяців після того, як співачка почала зустрічатися з Конором Кеннеді, сином Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та покійної Мері Кеннеді.

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На жаль, їхні романтичні стосунки тривали лише два місяці, після чого вони розійшлися. І невдовзі Свіфт продала нерухомість, пише The News.

Тепер колишня оселя зірки виставлена ​​на продаж за ціною близько 15 мільйонів доларів.

За даними Us Weekly, резиденція має сім спалень і розташована на «піднятому урвищі з видом на 60 метрів приватного пляжу та на океан».

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Додамо, що Дж. Ренді Тарабореллі задокументував роман пари у своїй книзі «Спадкоємці Кеннеді» у 2019 році. За словами Тарабореллі, друг Конора зізнався йому, що 30-річному музиканту не подобалася Свіфт. Просто він відчував, що вона «трохи занадто прив'язується, витрачаючи п'ять мільйонів доларів на будинок, щоб бути поруч із ним».

Раніше Тейлор Свіфт, яку визнали найбільш успішною співачкою XXI сторіччя, розповіла, з чого починає свій день.

Фото: Getty Images

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