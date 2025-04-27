У ніч на неділю, 27 квітня, на стадіоні «Ла-Картуха» у Севільї відбувся вирішальний матч Кубка Іспанії з футболу між «Барселоною» та «Реалом», який втратив статус чинного переможця Ліги чемпіонів. Божевільний фінал із п'ятьма голами в овертаймі виграли каталонці і 32-й раз в історії здобули трофей.

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На гол «Барселони» у першому таймі «Реал» відповів «дуплетом» у другому і, здавалося, був близьким до 21-го тріумфу в турнірі. Але підопічні німця Хансі Фліка, який не програв у своїй тренерській кар'єрі жодного із семи фіналів на чолі «Баварії» та «Барселони», наприкінці основного часу врятувалися від поразки, а в овертаймі «поховали» «Реал» з Андрієм Луніним у запасі — 3:2 (Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Тчуамені, 77).

Після 13-ї поразки в сезоні головний тренер «Реала» Карло Анчелотті не став заперечувати, що незабаром може покинути клуб. «Це буде проблемою на найближчі тижні, а не тільки сьогодні», — заявив італійський фахівець, який програв Фліку всі три очні поєдинки із загальним рахунком 4:12.

А ось «Барселона», яка завоювала слідом за Суперкубком Іспанії Кубок країни, сподівається здобути в сезоні ще два трофеї. У чемпіонаті країни каталонці йдуть першими, за п'ять турів до фінішу випереджаючи на 4 очки «Реал» та на 10 «Атлетико», а у півфіналі Ліги чемпіонів команда Фліка зіграє з «Інтером».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий воротар «Барселони» Марк-Андре тер Штеген розлучився з дружиною після 13 років стосунків.

Фото ФК «Реал»

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