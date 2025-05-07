«Барселона» забила у Мілані тричі, але немислимим чином залишилася без фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 6 травня, після «перестрілки» між «Барселоною» та «Інтером» у столиці Каталонії (3:3) на стадіоні «Джузеппе Меацца» у Мілані відбувся півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів. І знову «трилер» — цього разу із сімома голами!

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Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Інтер» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 4:3 у додатковий час (Мартінес, 21, Чалханоглу, 45+1, з пенальті, Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 — Ерік Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88).

Команда колишнього півзахисника «Шахтаря» Генріха Мхітаряна примудрилася при рідній публіці наступити на ті ж самі граблі, що й тиждень тому. Як і тоді, «Інтер» вів у рахунку 2:0, але розбазарив перевагу.

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Головним героєм поєдинку цілком міг стати чемпіон світу у складі збірної Аргентини, форвард господарів поля Лаутаро Мартінес, участь якого у матчі-відповіді була під великим запитанням. Спочатку лідер атак «синьо-чорних» після пасу партнера вразив порожні ворота. А перед самою перервою аргентинець заробив пенальті, який чітко реалізував турок Хакан Чалханоглу.

Але «Барса» німця Хансі Фліка здатна багато на що. Що їй якісь 0:2? Каталонцям вистачило 15 хвилин на початку другого тайму, щоб перетворити перевагу «Інтера» на пилюку. Спочатку колишній одноклубник Довбика та Циганкова у «Жироні» Ерік Гарсія відіграв один м'яч, а незабаром Дані Ольмо напередодні свого дня народження зрівняв рахунок. Це ще що! На 88-й хвилині бразилець Рафінья повторив рекорд легендарного Кріштіану Роналду (21 результативна дія в одному сезоні ЛЧ!) і, здавалося, «поховав» міланців. Але ті встигли «ожити» — і як! На 90+3-й хвилині Франческо Ачербі врятував «Інтер» від вильоту і перевів з'ясування стосунків до овертайму, а вже у додатковий час Давіде Фраттезі вказав «Барселоні» з фантастичною атакою та дірявим захистом на двері — 4:3. Півфіналисько з 13 голами!

Незламний «Інтер» вчетверте в історії зіграє у фіналі головного клубного турніру Європи. І якщо у 1964 та 1965 роках італійському гранду вдалося виграти трофей, то у 2023-му міланці програли у фіналі «Манчестер Сіті» (0:1).

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Суперник команди Сімоне Індзагі у вирішальному поєдинку турніру визначиться у середу, 7 травня, у матчі «ПСЖ» — «Арсенал» (перша зустріч — 1:0).

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів цього сезону прийме 31 травня «Альянц Арена» у Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» перемогла «Реал» і здобула Кубок Іспанії.

Фото ФК «Інтер»

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