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- 11:11 Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного
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Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного (фото)
Нещодавно на Буковині силовики запобігли теракту — завербовані росіянами 17-ти та 18-ти річні хлопці планували підірвати поліцейських, які прибудуть на фейковий виклик. А днями подібному теракту запобігли на Рівненщині.
Як повідомляють в СБУ, його планували двоє 18-річних мешканців Рівного.
«За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті. Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні.
Під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації росіянами.
Виконавців теракту співробітники спецслужби та поліції затримали «по гарячих слідах» у місцях проживання. Хлопці виготовили два саморобних вибухових пристрої, спорядивши їх бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву.
Комплектуючі до СВП вони забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора, як і інструкції з виготовлення вибухівки.
Вони встановили вибухівку на місці запланованого теракту та замаскували її, після чого роз’їхались по домівках, очікуючи на криптовалютний переказ від окупантів, але не дочекалися.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), санкція статті — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що подібний теракт був попереджений на Дніпропетровщині. Там поліцейських також намагалися підірвати на місці, де нібито було знайдено тіло людини.
Фото СБУ
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