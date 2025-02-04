Намагались підірвати наряд поліції: на Буковині затримали зловмисників

Якщо на Харківщині СБУ вирахувала пседоволонтерів, які коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях, то на Буковині Служба безпеки спільно з Національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців.

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Двоє агентів рф саме готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102, повідомили у спецслужбі.

Для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

Активувати пристрій мали, коли до будівлі зайдуть поліцейські.

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Але Служба безпеки затримала обох фігурантів одразу після того як вони встановили вибухівку.

Примітно, що фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів — 17 та 18 років. Їх ворог запримітив через тематичні Телеграм-канали.

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Під час обшуків в оселях затриманих було вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Там же знайшли компоненти для вибухівки.

Обом агентам повідомили про підозру за Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 263−1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

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Також «ФАКТИ» писали про шокуючі деталі вбивства військового на Полтавщині, яке сколихнуло всю країну.

Фото СБУ

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