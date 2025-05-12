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На олімпійську чемпіонку, яка втекла з росії, повісили мільйонні борги з комуналки
Олімпійська чемпіонка Афін-2004 і Лондона-2008, легендарна стрибунця з жердиною Олена Ісінбаєва, яка втекла з росії і сфотографувалася з прапором України, заборгувала близько 2 млн рублів державі після від'їзду з рф, повідомляє Telegram-канал SHOT.
За інформацією джерела, титулована спортсменка має заборгованість перед федеральною податковою службою, яка становить близько 1,67 мільйона рублів (приблизно 20 500 доларів). Крім того, Ісінбаєва другий рік не оплачує послуги ЖКГ у своїх московських квартирах: за житло на вулиці Русаківській спортсменка винна 336 тисяч рублів (4 100 доларів), а за квартиру в ЖК «Акваторія» — 65 тисяч рублів (800 доларів).
Як відомо, зараз 42-річна Олена Ісінбаєва, яка народила у 2018 році другу дитину, мешкає на острові Тенеріфе в Іспанії. У росію після від'їзду вона поверталася лише раз, коли у січні 2025-го прилітала на похорон свого колишнього тренера Євгена Трофімова.
Нагадаємо, що, крім двох олімпійських медалей вищої проби, Ісінбаєва виборола три «золоти» чемпіонатів світу на відкритому повітрі та чотири — світових першостей у приміщенні. Також уродженка Волгограда є володаркою 28 світових рекордів у стрибках із жердиною.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий бомбардир в історії російського футболу Олександр Кержаков втік із сім'єю з рф.
Фото Instagram3304
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