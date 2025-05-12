На олімпійську чемпіонку, яка втекла з росії, повісили мільйонні борги з комуналки

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 і Лондона-2008, легендарна стрибунця з жердиною Олена Ісінбаєва, яка втекла з росії і сфотографувалася з прапором України, заборгувала близько 2 млн рублів державі після від'їзду з рф, повідомляє Telegram-канал SHOT.

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За інформацією джерела, титулована спортсменка має заборгованість перед федеральною податковою службою, яка становить близько 1,67 мільйона рублів (приблизно 20 500 доларів). Крім того, Ісінбаєва другий рік не оплачує послуги ЖКГ у своїх московських квартирах: за житло на вулиці Русаківській спортсменка винна 336 тисяч рублів (4 100 доларів), а за квартиру в ЖК «Акваторія» — 65 тисяч рублів (800 доларів).

Як відомо, зараз 42-річна Олена Ісінбаєва, яка народила у 2018 році другу дитину, мешкає на острові Тенеріфе в Іспанії. У росію після від'їзду вона поверталася лише раз, коли у січні 2025-го прилітала на похорон свого колишнього тренера Євгена Трофімова.

Нагадаємо, що, крім двох олімпійських медалей вищої проби, Ісінбаєва виборола три «золоти» чемпіонатів світу на відкритому повітрі та чотири — світових першостей у приміщенні. Також уродженка Волгограда є володаркою 28 світових рекордів у стрибках із жердиною.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий бомбардир в історії російського футболу Олександр Кержаков втік із сім'єю з рф.

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