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У кремлі знову звинуватили Україну в небажанні вести переговори з рф

12:46 12 травня 2025
кремль не підтримав перемир&#39;я з 12 травня. Фото з Вікіпедії

Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, але Київ нібито не готовий до ведення переговорів з російською федерацією.

Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю ABC News. «путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія рф упевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити поставки західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період надасть Україні перевагу», — заявив спікер кремля.

Пєсков вважає, що президент США Дональд Трамп планував вплинути на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але офіційний Київ нібито намагається цього уникнути.

Раніше повідомлялося, що володимир путін запропонував провести «прямі переговори» з Україною в Стамбулі 15 травня. Його заява прозвучала через кілька годин після того, як Київ і європейські лідери закликали до безумовного 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися в понеділок, 12 травня.

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Президент рф пропонує провести прямі переговори з Україною, які, за його словами, мають бути спрямовані на встановлення тривалого миру та усунення першопричин війни.

Умови росії були такі — денацифікація, демілітаризація, скорочення армії, друга мова російська, без НАТО і т.д.

За словами путіна, він планує поговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо організації прямих російсько-українських переговорів.

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Нагадаємо, 10 травня президент України Володимир Зеленський та представники «коаліції охочих» озвучили вимогу до росії щодо перемир'я на 30 днів з 12 травня.

Крім того, у разі відмови від припинення вогню, будуть посилені санкції проти росії та збільшиться постачання зброї Україні. Паралельно європейці запускають процедуру створення спецтрибуналу з воєнних злочинів рф в Україні.

Фото з Вікіпедії

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