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Найлінивіший чізкейк у світі: приготує навіть дитина

15:39 12 травня 2025
Як приготувати лінивий чізкейк&nbsp;— Рецепт Емілії Євтушенко

Після того, як відома фудблогерка Валерія Велігура поділилася рецептом перевернутого чізкейку, фудблогерка Емілія Євтушенко розповіла, як приготувати дуже легкий і смачний чізкейк.

«Найлінівіший чізкейк у світі», — розповіла вона і додала, що «цей чізкейк приготує навіть дитина».

Інгредієнти:

Для бананового шару:

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— 5 гр ванільного цукру
- 4 шт бананів
- 4 ст л какао порошку
- 4 ст л цукру
- яйця 2 шт
- 3 ст л манки

Для творожного шару:
- 6 ст л цукору
- 2 яйця
- 500 гр творогу
- 3 ст л манки
- цедра лимона

Спосіб приготування:

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— Всі інгредієнти для бананового шару збиваємо блендером;
- Перекладаємо у форму, змащену маслом;
- Всі інгредієнти для творожного шару збиваємо блендером та викладаємо поверх бананового (якщо маса дуже густа- то можна додати трішки сметани або вершків);
- Якщо хочете рівні шари — то вливаємо через лопатку дуже обережно, якщо хочете малюнок — то можете поекспериментувати, так як творожний шар важчий ніж банановий;
- Випікаємо у розігрітій духовці 180 градусів 40 хв. Перевіряємо шпажкою.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати баскський пиріг з вишнею.

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