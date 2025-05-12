Найлінивіший чізкейк у світі: приготує навіть дитина

Після того, як відома фудблогерка Валерія Велігура поділилася рецептом перевернутого чізкейку, фудблогерка Емілія Євтушенко розповіла, як приготувати дуже легкий і смачний чізкейк.

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«Найлінівіший чізкейк у світі», — розповіла вона і додала, що «цей чізкейк приготує навіть дитина».

Інгредієнти: Для бананового шару: РЕКЛАМА — 5 гр ванільного цукру

- 4 шт бананів

- 4 ст л какао порошку

- 4 ст л цукру

- яйця 2 шт

- 3 ст л манки Для творожного шару:

- 6 ст л цукору

- 2 яйця

- 500 гр творогу

- 3 ст л манки

- цедра лимона Спосіб приготування: РЕКЛАМА — Всі інгредієнти для бананового шару збиваємо блендером;

- Перекладаємо у форму, змащену маслом;

- Всі інгредієнти для творожного шару збиваємо блендером та викладаємо поверх бананового (якщо маса дуже густа- то можна додати трішки сметани або вершків);

- Якщо хочете рівні шари — то вливаємо через лопатку дуже обережно, якщо хочете малюнок — то можете поекспериментувати, так як творожний шар важчий ніж банановий;

- Випікаємо у розігрітій духовці 180 градусів 40 хв. Перевіряємо шпажкою.

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