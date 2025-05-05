Баскський пиріг з вишнею: чудовий рецепт для вечірнього чаювання на природі

Якщо вас напружує тужлива дощова погода і хочеться, аби швидше настало по-справжньому тепле літо, підніміть собі настрій за допомогою смачного пирога з вишнями. Нещодавно один такий рецепт відтворила фудблогерка Катерина Тарасенко.

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Баскський пиріг — це закритий пиріг із заварним кремом, родом із сонячної Іспанії. Спочатку він готувався з розсипчастого пісочного тіста та начинки у вигляді черешні, потім почали додавати ще й заварний крем. Проте блогерка дещо модифікувала відомий рецепт, замінивши черешню вишнею, а для більшого аромату додала в тісто і в крем цедру мандарина.

Пиріг вийшов гарний, ароматний, з ванільно-цитрусовою ноткою, і відмінно смакуватиме під час вечірнього чаювання.

Інгредієнти

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Крем:

молоко — 300 мл;

яйце — 1 шт;

цукор — 60 г;

крохмаль кукурудзяний — 20 г;

ванілін;

масло вершкове — 25 г.

Тісто:

яйце — 1 шт (додатково знадобиться жовток для змазування пирога зверху);

сіль — 0.5 ч. л;

цедра;

сік або вода — 2 ст. л;

борошно — 300 г;

розпушувач — 7 г;

цукрова пудра — 100 г;

ванілін;

масло вершкове — 180 г.

Начинка:

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вишня — 250 г;

цукор — 50−70 г;

крохмаль кукурудзяний — 13 г.

Приготування

Крок 1. Зваріьть ванільний крем. Для цього молоко доведіть до кипіння, прогрійте. Окремо змішайте сире ціле яйце (або 2 жовтка) з цукром звичайним і ванільним. Наприкінці додайте також кукурудзяний крахмаль і все добре змішайте, щоб не було грудочок. Поступово, не поспішаючи, додавайте гаряче молоко, після чого всю масу поверніть на вогонь і заваріть.

Крок 2. Як тільки крем приготується, додайте вершкове масло і перелийте в іншу ємність, яку слід охолодити. Згодом поставте миску з кремом під плівкою в холодильник до повного охолодження.

Крок 3. Заморожену вишню (можна взяти консервовану) змішайте к крохмалем і цукром і проваріть протягом кількох хвилин і відставте до повного охолодження.

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Крок 4. Приготуйте пісочне тісто, додавши в нього цедру, а також (за бажанням) 2 столові ложки свіжого соку. Тісто має вийти не дубове і не м'яке, а щось середнє. Головне не вимішуйте його довго. Готове тісто поділіть на більшу і меншу частини (низ і верхівка пирога).

Крок 5. Викладіть більшу частину у форму, добре розподіліть, зробіть бортики і постате в холодильник для стабілізації.

Крок 6. Увімкніть духову шафу, виставте температуру 180 градусів (режим «вверх-низ»).

Крок 7. Через 5 хвилин дістаньте тісто з холодильника, викладіть на дно форми вишню, потім — крем (його варто добре збити вінчиком чи за допомогою блендера) і накрийте меншим пластом тіста.

Крок 8. Змажте верхівку пирога жовтком з додаванням ложки молока, дайте підсохнути і зробіть візерунок.

Крок 9. Поставте пиріг у духовку на 30−40 хвилин.

Крок 10. Після випікання дайте охолонути і зберігайте в холодильнику (якщо щось залишиться після першого пригощання найрідніших).

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