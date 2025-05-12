На що звернути увагу перед укладенням договору оренди житла: це вбереже вас від проблем

Оренда квартири, як і покупка, завжди пов’язана з певними ризиками. Захистити себе від них допоможе уважний підхід до вибору квартири для оренди та вибір перевіреного надійного орендодавця. Що потрібно знати, коли ви шукаєте житло, розповіла адвокатка Вікторія Медведська.

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«У першу чергу запросіть документи про право власності орендодавця на житло. Переконайтесь, що орендодавець є власником житла, яке здає в оренду. Перевірте відсутність заборон, арештів, судових справ щодо орендованого житла. Укладайте договір оренди у письмовій формі, наполягайте на підписанні договору оренди у вашій присутності. Якщо орендодавець проживає за кордоном, підписуйте договір оренди електронними підписами. Пропишіть розмір орендної плати та порядок її внесення орендодавцю.

Якщо вносите орендну плату на картку орендодавця, вказуйте обов’язково призначення платежу;

Якщо вносите орендну плату готівкою, подбайте про письмове підтвердження від орендодавця про одержання орендної плати".

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За словами адвоката, необхідно ретельно оглянути житло, а також майно у ньому на наявність пошкоджень.

«Зафіксуйте стан житла, майна в договорі або акті приймання-передачі, — радить Медведська. — Переконайтесь, що всі комунальні послуги працюють належним чином. З'ясуйте, чи передбачена у договорі можливість дострокового розірвання. Зверніть увагу на строк попередження про дострокове розірвання договору та штрафні санкції».

Раніше адвокатка Вікторія Медведська розповідала про те, чого не варто робити відразу після розлучення.

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