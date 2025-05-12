- 21:32 Наснився сон: сенсаційні заяви Шакіри про сингл двадцятирічної давності
- 21:03 На що звернути увагу перед укладенням договору оренди житла: це вбереже вас від проблем
- 20:45 «Носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, треба знати деякі секрети», — експертка зі стилю Ірина Бейлі
- 20:33 Для дружини та доньки він був опорою: на Покровському напрямку загинув воїн із Дніпропетровщини
- 20:25 Померла зірка «Діамантової руки» та інших фільмів Гайдая
- 20:08 Ароматні ліниві вареники з маком: будете готувати їх ледь не щодня, бо це смакота
- 19:52 Близнюкам — «Закохані» та важливе рішення, Рибам — «Смерть» та початок нового етапу: Таро-прогноз на вівторок, 13 травня
- 19:48 Отримати допомогу від держави зможуть більше переселенців: що вирішив Кабмін
- 19:46 За рік подорожчали на 75%, а за тиждень на 13%: які продукти зростають у ціні в Україні
- 19:21 Особливий день: відома шеф-кухарка похрестила доньок
- 18:59 Польща змінила правила видачі студентських віз іноземцям: що потрібно знати абітурієнтам з України
- 18:33 путін ризикує переграти з Трампом на переговорах щодо України, — Болтон
На що звернути увагу перед укладенням договору оренди житла: це вбереже вас від проблем
Оренда квартири, як і покупка, завжди пов’язана з певними ризиками. Захистити себе від них допоможе уважний підхід до вибору квартири для оренди та вибір перевіреного надійного орендодавця. Що потрібно знати, коли ви шукаєте житло, розповіла адвокатка Вікторія Медведська.
«У першу чергу запросіть документи про право власності орендодавця на житло. Переконайтесь, що орендодавець є власником житла, яке здає в оренду. Перевірте відсутність заборон, арештів, судових справ щодо орендованого житла. Укладайте договір оренди у письмовій формі, наполягайте на підписанні договору оренди у вашій присутності. Якщо орендодавець проживає за кордоном, підписуйте договір оренди електронними підписами. Пропишіть розмір орендної плати та порядок її внесення орендодавцю.
Якщо вносите орендну плату на картку орендодавця, вказуйте обов’язково призначення платежу;
Якщо вносите орендну плату готівкою, подбайте про письмове підтвердження від орендодавця про одержання орендної плати".
За словами адвоката, необхідно ретельно оглянути житло, а також майно у ньому на наявність пошкоджень.
«Зафіксуйте стан житла, майна в договорі або акті приймання-передачі, — радить Медведська. — Переконайтесь, що всі комунальні послуги працюють належним чином. З'ясуйте, чи передбачена у договорі можливість дострокового розірвання. Зверніть увагу на строк попередження про дострокове розірвання договору та штрафні санкції».
Раніше адвокатка Вікторія Медведська розповідала про те, чого не варто робити відразу після розлучення.31
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами