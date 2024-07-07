Нотаріус — ще не гарантія: адвокатка пояснила, як купити житло, а не «кота в мішку»

Купівля житла (квартири, будинку) завжди є дуже важливим моментом. Окрім вибору самого обʼєкту, необхідно приділити увагу не лише перевірці документів, на підставі яких продавець набув права власності на житло, але й володіти усією історією перебування квартири у власності, пояснює адвокатка Вікторія Медведська.

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«Якщо житло на якомусь з етапів вибуло з володіння власника поза його волею (наприклад, внаслідок незаконного відчуження як предмету іпотеки, або якщо один із колишніх власників відчужив житло, будучи недієздатним тощо), то витребовувати це житло будуть саме у кінцевого власника», — дає роз'яснення адвокатка.

Коли купуєте житло, додає вона, вас має дещо насторожити:

«Це наявність зареєстрованих осіб у житлі; якщо квартира була реалізована коли-небудь як предмет іпотеки або в рамках виконавчого провадження; якщо житло відчужується з певною періодичністю (наприклад: з моменту придбання майна продавцем пройшло відносно небагато часу); якщо щодо продавця є наявні судові справи про стягнення коштів; якщо житло, яке не перебуває під арештом, є предметом спору; якщо майно продається нижче ринкової вартості.

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Звісно, це не означає, що в усіх вищевказаних випадках для покупця можуть настати негативні наслідки, але це ті обставини, які я відношу до групи підвищеного ризику і які потребують глибокого аналізу. Нотаріус перевіряє можливість оформлення відчуження квартири станом на момент відчуження, не досліджуючи усі попередні правочини, оскільки закон цього не вимагає".

Що стосується добросовісності набуття майна, то підтвердження такої добросовісності покладається на набувача, який має довести, що він не знав і не міг знати про те, що воно придбане в особи, яка не мала права його відчужувати.

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«Якщо ви обрали житло, запитайте у продавця документ про право власності на житло, зробіть з нього копію та зверніться за правовою консультацією до адвоката», — радить Вікторія Медведська.

Нагадаємо, в Україні оновили правила для учасників програми «єОселя». Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку.

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Тим часом, за даними ріелторів, в Києві зменшилася кількість квартир на вторинному ринку, а ціни на первинному — зросли.

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