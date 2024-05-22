«Наполегливо не раджу купляти майно»: адвокатка про те, чого не варто робити відразу після розлучення

Запитання «Коли шлюб є розірваним?» розлучені ставлять адвокату по-різному. Серед найбільш поширених уточнень, розповідає адвокатка Вікторія Медведська: коли я буду вільний (вільна) або коли мені можна укладати новий шлюб?

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«Рішення суду першої інстанції про розірвання шлюбу набирає законної сили через 30 днів з моменту його проголошення (або складення повного тексту), якщо в цей час не буде подано апеляційної скарги однією зі сторін, — пояснює Вікторія Медведська. — Якщо ж подано апеляційну скаргу, то після ухвалення рішення апеляційним судом. Тобто, якщо рішення суду про розірвання шлюбу ухвалено 01.02.2024, то воно набирає законної сили не раніше 05.03.2024 (в правилах обчислення строків є свої „заморочки“) — це за умови неподання апеляційної скарги».

У ці 30 днів очікування набрання рішенням про розірвання шлюбу законної сили новий шлюб укласти неможливо, наголошує адвокатка.

«А ще наполегливо не раджу купляти будь-яке майно, щоб уникнути спірних питань віднесення такого майна до спільної сумісної власності», — говорить Вікторія.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про новації в постановах Верховного Суду щодо поділу майна при розлученні.

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