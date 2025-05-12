40.22 / 40.79 45.06 / 45.87
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Власників пошкодженого обстрілом житла хочуть звільнити від оплати комуналки

16:57 12 травня 2025
В Україні власники пошкодженого житла зможуть не платити комуналку

В Україні, де від обстрілів постраждало багато житлових будинків, мешканці пошкодженого або зруйнованого через війну житла зможуть не платити за послуги у непридатному для проживання будинку. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.

«Комітет енергетики та ЖКГ рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт (реєстр. № 13155), який передбачає: можливість не нараховувати плату за управління багатоквартирним будинком, якщо будинок пошкоджено або зруйновано (плату можуть зменшити або скасувати за рішенням співвласників); припинення нарахування плати за житлову послугу (управління багатоквартирним будинком), якщо житло не придатне для користування або знищене; ведення обліку таких збитків для подальшого перерахунку або компенсацій надавачам послуг», — йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися цим правом, у випадку схвалення закону, потрібно пройти офіційне обстеження житла та отримати відповідний акт. Закон діятиме під час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Зазначимо, що на сьогодні понад три мільйони громадян України мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці розповіли, в яких випадках компенсацію за зруйноване житло не дадуть.

РЕКЛАМА
37

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Олена Ісінбаєва

На олімпійську чемпіонку, яка втекла з росії, повісили мільйонні борги з комуналки

Черешню люблять птахи, фото з відкритих джерел

Як віднадити птахів від малини та черешні: простий та гуманний спосіб

«Ощадбанк» анулює «неактивні» картки. Фото «Ощадбанку»

«Ощадбанк» анулює частину «пенсійних» карток: які з них будуть заблоковані і коли

Наступний матеріал
Новини партнерів