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Власників пошкодженого обстрілом житла хочуть звільнити від оплати комуналки
В Україні, де від обстрілів постраждало багато житлових будинків, мешканці пошкодженого або зруйнованого через війну житла зможуть не платити за послуги у непридатному для проживання будинку. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.
«Комітет енергетики та ЖКГ рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт (реєстр. № 13155), який передбачає: можливість не нараховувати плату за управління багатоквартирним будинком, якщо будинок пошкоджено або зруйновано (плату можуть зменшити або скасувати за рішенням співвласників); припинення нарахування плати за житлову послугу (управління багатоквартирним будинком), якщо житло не придатне для користування або знищене; ведення обліку таких збитків для подальшого перерахунку або компенсацій надавачам послуг», — йдеться у повідомленні.
Щоб скористатися цим правом, у випадку схвалення закону, потрібно пройти офіційне обстеження житла та отримати відповідний акт. Закон діятиме під час воєнного стану та протягом року після його завершення.
Зазначимо, що на сьогодні понад три мільйони громадян України мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни.
Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці розповіли, в яких випадках компенсацію за зруйноване житло не дадуть.37
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