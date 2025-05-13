- 12:56 Разом з українцями: син Софії Ротару несподівано вийшов на зв’язок, а її сестра розповіла, де зараз знаходиться легенда
- 12:20 «Ми загинемо в ядерному апокаліпсисі?»: під час холодної війни жителі містечка Фульда на кордоні між НДР і ФРН боялися підходити до каналізаційних люків
- 12:07 Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня
- 12:02 Помер відомий футболіст і тренер, який забив легендарний гол ударом з 77 метрів
- 11:51 Перемір’я до кінця доби або жорсткі санкції: Німеччина поставила ультиматум рф
- 11:47 Готував удари по лініях електропередач Рівненської АЕС: СБУ затримала російського агента
- 11:45 З карток українців вкрали понад мільярд гривень: які схеми застосовували шахраї
- 11:22 Я у шоці: мережа відреагувала на нову роботу популярних музикантів
- 10:54 Як відмити слайм з дитячого одягу та очистити дуже брудну сковорідку: поради від блогерок-красунь
- 10:23 Салат з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвєй: молоточком розбивати нічого не потрібно
- 09:54 Найсильніший шахіст світу вперше стане батьком
- 09:26 Перерахунок пенсій заднім числом: хто отримає гроші відразу за кілька місяців
Я у шоці: мережа відреагувала на нову роботу популярних музикантів
Популярна співачка Jerry Heil, яка стала радницею від України на «Євробаченні», та репер і військовий Yarmak випустили спільний трек. Пісню «З якого ти поверху неба?» Jerry Heil написала про власні почуття. За зізнанням співачки, коли робота була готова, вона зрозуміла, що не вистачає чоловічого голосу і запропонувала дует Yarmak. Це відбулося у 2023 році, коли репер вже служив у силах ЗСУ. На своїй сторінці у соціальній мережі Jerry Heil виклала коротке відео зі зворушливими словами з пісні.
«Якби чистота людських почуттів стала піснею, це була би «З якого ти поверху неба?» — написала артистка.
«Для вас це нова пісня, а для нас це історія з 2023, — поділився Yarmak. — Я на Херсонщині, Яна надсилає дуже красивий приспів, в якому прямо відчувається небесна чистота. Бережіть в собі прозору щирість і кохання — це робить нас людьми!»
Шанувальники музикантів відреагували на їх спільну роботу у коментарях.
«Неймовірна пісня», — поділилася акторка Наталка Денисенко.
«Наче повернулася в покращену версію студентських років — де Ярмак співає про любов, але українською», — прокоментували під треком.
«Оце-то хітяра, — написали у мережі. - Я в шоці… Прямісінько в серце, до глибини душі. Я в захваті. Пан Олександр, як завжди, ТОП, глибокий зміст і сенс. Пані Яна — ніжне і чуйне виконання, чистий кайф. Дякую вам за цей шедевр, вже на повторі».
Раніше мережа відреагувала на новий альбом популярної співачки.149
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників