Я у шоці: мережа відреагувала на нову роботу популярних музикантів

Популярна співачка Jerry Heil, яка стала радницею від України на «Євробаченні», та репер і військовий Yarmak випустили спільний трек. Пісню «З якого ти поверху неба?» Jerry Heil написала про власні почуття. За зізнанням співачки, коли робота була готова, вона зрозуміла, що не вистачає чоловічого голосу і запропонувала дует Yarmak. Це відбулося у 2023 році, коли репер вже служив у силах ЗСУ. На своїй сторінці у соціальній мережі Jerry Heil виклала коротке відео зі зворушливими словами з пісні.

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«Якби чистота людських почуттів стала піснею, це була би «З якого ти поверху неба?» — написала артистка.

«Для вас це нова пісня, а для нас це історія з 2023, — поділився Yarmak. — Я на Херсонщині, Яна надсилає дуже красивий приспів, в якому прямо відчувається небесна чистота. Бережіть в собі прозору щирість і кохання — це робить нас людьми!»

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Шанувальники музикантів відреагували на їх спільну роботу у коментарях.

«Неймовірна пісня», — поділилася акторка Наталка Денисенко.

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«Наче повернулася в покращену версію студентських років — де Ярмак співає про любов, але українською», — прокоментували під треком.

«Оце-то хітяра, — написали у мережі. - Я в шоці… Прямісінько в серце, до глибини душі. Я в захваті. Пан Олександр, як завжди, ТОП, глибокий зміст і сенс. Пані Яна — ніжне і чуйне виконання, чистий кайф. Дякую вам за цей шедевр, вже на повторі».

Раніше мережа відреагувала на новий альбом популярної співачки.

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