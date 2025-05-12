- 21:32 Наснився сон: сенсаційні заяви Шакіри про сингл двадцятирічної давності
- 21:03 На що звернути увагу перед укладенням договору оренди житла: це вбереже вас від проблем
- 20:45 «Носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, треба знати деякі секрети», — експертка зі стилю Ірина Бейлі
- 20:33 Для дружини та доньки він був опорою: на Покровському напрямку загинув воїн із Дніпропетровщини
- 20:25 Померла зірка «Діамантової руки» та інших фільмів Гайдая
- 20:08 Ароматні ліниві вареники з маком: будете готувати їх ледь не щодня, бо це смакота
- 19:52 Близнюкам — «Закохані» та важливе рішення, Рибам — «Смерть» та початок нового етапу: Таро-прогноз на вівторок, 13 травня
- 19:48 Отримати допомогу від держави зможуть більше переселенців: що вирішив Кабмін
- 19:46 За рік подорожчали на 75%, а за тиждень на 13%: які продукти зростають у ціні в Україні
- 19:21 Особливий день: відома шеф-кухарка похрестила доньок
- 18:59 Польща змінила правила видачі студентських віз іноземцям: що потрібно знати абітурієнтам з України
- 18:33 путін ризикує переграти з Трампом на переговорах щодо України, — Болтон
Польща змінила правила видачі студентських віз іноземцям: що потрібно знати абітурієнтам з України
В Польщі, яка прихистила сотні тисяч українських біженців, нещодавно Сенат ухвалив закон про видачу студентських віз іноземцям. Закон було підписано президентом країни Анджеєм Дудою.
Метою закону є обмежити використання студентських віз іноземцями, які отримують їх не з метою навчання, а для роботи чи поїздок до інших країн Шенгенської зони, пише inPoland.
Так, відтепер при вступі іноземець має знати польську мову щонайменше на рівні B2. Треба буде надати документ, який це підтверджує.
Також ректор університету буде зобов'язаний негайно повідомити консула, який видав візу, якщо іноземець не почав навчання у виші.
Як писали «ФАКТИ», у Польщі можуть почати блокувати рахунки українців. Це стосується тих українців, які ведуть бізнес у Польщі, а також тих, чиї перекази виглядають підозріло.
Це пов’язано з тим, що Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) помітно активізувала свою діяльність, зосередившись на виявленні недобросовісних платників податків та боротьбі з тіньовим ринком.
Найбільше перевірок буде у таких галузях: будівельні послуги, де часто виставляються фіктивні рахунки-фактури; нематеріальні послуги, які важко перевірити; ІТ-сектор, де незаконні транзакції та фальшиві документи є постійною проблемою.73
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами