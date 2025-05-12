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Суспільство та люди

Польща змінила правила видачі студентських віз іноземцям: що потрібно знати абітурієнтам з України

18:59 12 травня 2025
У Польщі змінилися правила видачі студентських віз іноземцям

В Польщі, яка прихистила сотні тисяч українських біженців, нещодавно Сенат ухвалив закон про видачу студентських віз іноземцям. Закон було підписано президентом країни Анджеєм Дудою.

Метою закону є обмежити використання студентських віз іноземцями, які отримують їх не з метою навчання, а для роботи чи поїздок до інших країн Шенгенської зони, пише inPoland.

Так, відтепер при вступі іноземець має знати польську мову щонайменше на рівні B2. Треба буде надати документ, який це підтверджує.

Також ректор університету буде зобов'язаний негайно повідомити консула, який видав візу, якщо іноземець не почав навчання у виші.

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Як писали «ФАКТИ», у Польщі можуть почати блокувати рахунки українців. Це стосується тих українців, які ведуть бізнес у Польщі, а також тих, чиї перекази виглядають підозріло.

Це пов’язано з тим, що Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) помітно активізувала свою діяльність, зосередившись на виявленні недобросовісних платників податків та боротьбі з тіньовим ринком.

Найбільше перевірок буде у таких галузях: будівельні послуги, де часто виставляються фіктивні рахунки-фактури; нематеріальні послуги, які важко перевірити; ІТ-сектор, де незаконні транзакції та фальшиві документи є постійною проблемою.

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