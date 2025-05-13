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Шоу-бізнес

Це буде розрив: мережа відреагувала на новину про Холостяка (фото)

19:22 13 травня 2025
Популярний актор, зірка серіалу “Спіймати Кайдаша” Тарас Цимбалюк

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який зізнався, чому став героєм романтичного реаліті, звернувся до мережі. На своїй сторінці у соцмережі Тарас виклав світлину з проєкту «Холостяк» та повідомив, що незабаром стартують зйомки чотирнадцятого сезону. Цимбалюк закликав дівчат поспішити та подати заявку на участь у шоу.

«Дівчата, лишився останній тиждень прийому анкет! - написав Тарас. — Скоро почнуться зйомки 14-го сезону реаліті-шоу «Холостяк».

Підписники активно відреагували на новину, а дехто повідомив, що вже заповнив анкету.

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«Це єдиний „Холостяк“, який я буду дивится», — зізналися у мережі.

«Сподіваюсь, цей сезон буде таким же гарячим, як і серіал «Кохання та полумʼя», — поділилися думками.

«Ми вже чекаємо цього сезону, — написали у відповідь. — Це буде розрив».

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«Єдиний холостяк, який може реабілітувати цей проєкт)», — зізналися у мережі, натякаючи на невдалий сезон з Сашком «Тереном».

«Я вже давно заповнила)» — повідомила одна з підписниць Тараса.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у мережі знайшли заміну головному герою шоу «Холостяк».

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