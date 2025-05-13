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Це буде розрив: мережа відреагувала на новину про Холостяка (фото)
Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який зізнався, чому став героєм романтичного реаліті, звернувся до мережі. На своїй сторінці у соцмережі Тарас виклав світлину з проєкту «Холостяк» та повідомив, що незабаром стартують зйомки чотирнадцятого сезону. Цимбалюк закликав дівчат поспішити та подати заявку на участь у шоу.
«Дівчата, лишився останній тиждень прийому анкет! - написав Тарас. — Скоро почнуться зйомки 14-го сезону реаліті-шоу «Холостяк».
Підписники активно відреагували на новину, а дехто повідомив, що вже заповнив анкету.
«Це єдиний „Холостяк“, який я буду дивится», — зізналися у мережі.
«Сподіваюсь, цей сезон буде таким же гарячим, як і серіал «Кохання та полумʼя», — поділилися думками.
«Ми вже чекаємо цього сезону, — написали у відповідь. — Це буде розрив».
«Єдиний холостяк, який може реабілітувати цей проєкт)», — зізналися у мережі, натякаючи на невдалий сезон з Сашком «Тереном».
«Я вже давно заповнила)» — повідомила одна з підписниць Тараса.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у мережі знайшли заміну головному герою шоу «Холостяк».119
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