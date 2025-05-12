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За рік подорожчали на 75%, а за тиждень на 13%: які продукти зростають у ціні в Україні
У квітні одним із продуктів харчування, що найбільше подорожчали, виявилися м'ясні та ковбасні вироби, які подорожчали від 5 до 10%. Однак це далеко не єдині товари продовольчої групи, що зростають у ціні.
Так, як повідомляє у своєму звіті Державна служба статистики, у квітні інфляція склала 15,1%, що є найвищим показником у 2025-му році. І основну «частку» в це зростання внесло зростання цін на продукти, оскільки вони стали дорожчими за рік на 20%.
Так, хоча за квітень курячі яйця впали в ціні на 2,5% через сезонне зростання виробництва, з квітня 2024 року вони зросли в ціні на 74,6%, ставши лідерами за зростанням цін на продукти харчування. На другому місці йдуть овочі, які з квітня 2024 року зросли в ціні на 35,8%, а «бронза» у соняшникової олії — 34,8%. Також помітно зросли в ціні такі продукти як вершкове масло (30,1%), фрукти (25,3%) і хліб (21,8%).
За даними agronews.ua, всього за тиждень гуртова ціна на цибулю зросла на 13%, що спричинить її подорожчання і у роздріб. Зростання цін учасники ринку пояснювали помітним скороченням пропозиції за зниження запасів цибулі в українських господарствах, що спричинило зростання попиту на неї та подорожчання.
На сьогодні фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18−27 грн/кг ($ 0,43−0,65/кг), що у середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас навряд чи вона дорожчатиме сильніше, оскільки покупці дедалі частіше залишаються незадоволені якістю цибулі. При цьому зараз цибуля в Україні вже коштує в середньому на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року.
Тим часом у росії картопля за 4 місяці зросла в ціні на 50% і коштує тепер приблизно 1 долар 5 центів, подорожчавши за рік на 173%.102
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