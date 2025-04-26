У НБУ заявили про неминучість перегляду тарифів на комунальні послуги: коли це має статися

У «Нафтогазі» заспокоїли українців — платити за газ клієнти компанії будуть 7,96 грн за кубометр ще цілий рік, до квітня 2026-го. Але ось уже після цього періоду зростання комунальних тарифів стане фактично неминучим.

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Такого висновку дійшли в Національному банку України, вказавши це у своєму «Інфляційному звіті» за квітень 2025 року. Банкіри зазначають, що складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування комунальних тарифів у наступні роки.

«Очікується, що у поточному році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть», — йдеться в документі. Але водночас там ідеться про те, що передбачається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів із 2026 року.

У НБУ зазначили, що невизначеність зі строками та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їхнього підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

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При цьому за даними Держстату за 2024 рік середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 19,1%.

«ФАКТИ» раніше писали про те, що у столиці вже вимагають підвищений тариф за одну з комунальних послуг, але його можна не оплачувати.

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