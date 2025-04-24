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Правильні сусіди: ці рослини збільшать урожай вашого винограду, якщо посадите їх поряд

11:59 24 квітня 2025
Які рослини стануть добрими сусідами для винограду. Фото Pixabay

Дачники, які вирощують на ділянках овочі та фрукти, плануючи місця, де висаджуватимуться рослини, мають враховувати те, які культури погано уживаються одна з одною. Приміром, морква не полюбляє сусідство з анісом, кропом, петрушкою, хріном та буряком, а ось висаджена поряд цибуля лише буде їй на користь.

А ресурс sensatsiya.com розповідає про те, які рослини варто висаджувати поряд з виноградом. Так, висаджені по сусідству з лозою цибуля та часник відлякуватимуть від винограда шкідників, не конкуруючи з ним за поживні речовини в грунті.

Сприятливо позначиться на лозі й сусідство з буряком, редискою, капустою, огірками, як і висаджені поряд зернові культури, які покращують структуру ґрунту. А м'ята допоможе винограду протистояти грибковим захворюванням.

На смакових якостях винограду позитивно позначиться сусідство з полуницею, смородиною чи малиною.

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Нагадаємо, що для яблунь поганим сусідом вважається картопля, що сильно виснажує грунт, а також вишні, що конкурують з ними за ресурси.

Фото Pixabay

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