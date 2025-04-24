Правильні сусіди: ці рослини збільшать урожай вашого винограду, якщо посадите їх поряд

Дачники, які вирощують на ділянках овочі та фрукти, плануючи місця, де висаджуватимуться рослини, мають враховувати те, які культури погано уживаються одна з одною. Приміром, морква не полюбляє сусідство з анісом, кропом, петрушкою, хріном та буряком, а ось висаджена поряд цибуля лише буде їй на користь.

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А ресурс sensatsiya.com розповідає про те, які рослини варто висаджувати поряд з виноградом. Так, висаджені по сусідству з лозою цибуля та часник відлякуватимуть від винограда шкідників, не конкуруючи з ним за поживні речовини в грунті.

Сприятливо позначиться на лозі й сусідство з буряком, редискою, капустою, огірками, як і висаджені поряд зернові культури, які покращують структуру ґрунту. А м'ята допоможе винограду протистояти грибковим захворюванням.

На смакових якостях винограду позитивно позначиться сусідство з полуницею, смородиною чи малиною.

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Нагадаємо, що для яблунь поганим сусідом вважається картопля, що сильно виснажує грунт, а також вишні, що конкурують з ними за ресурси.

Фото Pixabay

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