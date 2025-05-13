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Події

Ворог вдарив КАБами по Харківщині та бив FPV-дронами по Нікопольщині

19:03 13 травня 2025
Руйнування у Харківській області, фото ДСНС

Вдень у вівторок, 13 травня, росіяни знов атакували Харків та Харківську область.

Зокрема, у Харкові пролунав вибух. Ворожий удар БпЛА типу «Молнія» зафіксовано в Холодногірському районі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину, без постраждалих. Профільні служби прямують на місце «прильоту», — написав він.

Російські війська завдали ударів КАБами по Нечволодівці Куп'янського району, повідомив керівник райадміністрації Андрій Канашевич. Російські війська скинули на село три-чотири КАБи.

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За його даними, у селі через влучання КАБів загинув 86-річний чоловік та дві жінки 70 років, ще одна жінка поранена. Під завалами можуть бути ще люди.

У ДСНС повідомили про 6 постраждалих.

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Протягом дня росіяни били по Нікопольщині FPV-дронами. Ворог також застосував по району артилерію.

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«Від ударів здригалися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Постраждав чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу, лікуватиметься вдома», — зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, п’ятиповерхівка та приватний будинок, лінія електропередач.

Дроном-камікадзе ворог вгатив по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Там також поранений чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечене авто.

Нагадаємо, вночі та вранці 13 травня росіяни запустили по Україні 10 дронів. Сили ППО знищили всі БПЛА. Але поранених та руйнування фіксували у низці регіонів.

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