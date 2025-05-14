Цієї весни російський президент володимир путін двічі односібно оголошував «перемир'я» — на Великдень та до 9 травня. Проте, відкидав пропозиції щодо введення режиму припинення вогню на більш тривалий термін — на 30 днів. А днями запропонував, аби в Стамбулі продовжилися прямі перемовини з Україною, перервані навесні 2022 року — тоді росіяни категорично вимагали від Украаїни капіталювати. Цю пропозицію щодо прямих переговорів одразу підтримав президент США Дональд Трамп, а україанський президент Володимир Зеленський запропонував путіну зустрітися в Туреччині 15 травня, як той и хотів. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що наразі російський диктатор усіми силами затягуватиме процес, бо його війська на фронті не виконали завдання, поставлені перед ними минулого року.

«Запропоноване Володимиром Зеленським «перемир'я», як ми можемо бачити, було відкинуто путіним, що зайвий раз говорить про те, що він готовий лише імітувати готовність до дипломатичного врегулювання, — пише Олександр Коваленко. — Але з якою метою?

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Я багато пишу про те, на якому рівні виснаження російські війська, про критичний дефіцит техніки і час від часу наголошую, що росія була б зацікавлена ​​в перемир’ї, для перепочинку та відновлення ресурсу. І ось виникає парадокс. Я пишу про те, що вони зацікавлені в цьому, але при цьому на це не підуть. Як так і в чому логіка?

Тут я хотів би звернутися до своєї нотатки від 13 березня, де вказав, що «перемир'я не буде», оскільки окупанти досі не виконали поставлених перед ними завдань у 2024 році.

Покровськ — не захоплений;

Торецьк — не захоплений;

Часів-Яр — не захоплений;

Костянтинівка — далеко від захоплення від слова зовсім;

Курахівський виступ — не зрізаний;

Сіверський напрямок — у стагнації;

Куп’янськ — не захоплений;

Лимано-Куп'янська вісь — повного виходу на правий берег Оскола та Жеребця немає.

Літній наступ 2025 року, за задумом путіна, має вирішити ці завдання. А вже після нього, за підсумками, напередодні сезону дощів та зими, коли штурми на мотоциклах та електросамокатах таке собі задоволення, включиться російська дипломатія із пропозицією припинення вогню. Цим армія рф скористається для того, щоб компенсувати втрати, поновити сили напередодні вже весняної кампанії.

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Тому, 15 травня братиме участь путін чи ні, але буде лише черговий етап імітації переговорного процесу, мета якого — затягування процесу до осені, щоб потім ним скористатися для перепочинку та підготовки до наступної наступальної кампанії.

Все до прозаїчного просто".

Фото з Вікіпедії

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