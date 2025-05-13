Стамбульський синдром: чим закінчаться «переговори» Зеленського і путіна

У ніч проти з 10 на 11 травня президент рф володимир путін запропонував Україні з 15 травня відновити прямі переговори росії та України без попередніх умов.

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У відповідь на це президент України Володимир Зеленський запропонував кремлівському диктатору особисту зустріч у Стамбулі для проведення мирних переговорів, перехоплюючи ініціативу та посилюючи тиск на кремль.

Зеленський заявив, що спочатку москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня. Подібну ж позицію підтримують європейські політики і президент Туреччини Ердоган. До речі, президент Франції Емануель Макрон, який приймає активну участь у вирішенні проблем закінчення війни між росією та Україною, зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.

У зв'язку з цим, голови МЗС Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії 12 травня обговорили з американськими та турецькими представниками організацію прямих переговорів між рф та Україною у Стамбулі. Про це на пресконференції заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає «Укрінформ» .

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Раніше російський диктатор пропонував Україні провести прямі переговори щодо війни в Україні замість угоди про припинення вогню. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц з цим не погоджується. Він зазначив, що припинення вогню з обох сторін є умовою для початку переговорів.

На думку канцлера, «спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори».

«Ми очікуємо, що москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори. Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це для початку добрий знак. Але цього далеко недостатньо», — цитує Мерца видання Spiegel.

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Президента Франції Емманюеля Макрона також не переконала пропозиція кремля.

«Це перший крок, але його недостатньо. Це спосіб не відповідати. Ми не повинні опускати руки», — сказав Макрон газеті Le Monde.

При цьому президент Франції звинувачує путіна у спробі виграти час.

Як зазначив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, загроза посилення санкцій, а головне — посилення постачання зброї Україні, змусили путіна нервувати та реагувати швидко. За його словами, путін проігнорував пропозицію про 30-денне припинення вогню.

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«Взагалі не сказав нічого, ніби її й не було. Отже, він дійсно злякався, така перспектива змусила його запропонувати „відновлення“ прямих переговорів. Але для чого? Для того ж, для чого й були потрібні переговори в Джидді, щоб тягнути час. І для того, щоб вести переговорний процес на своїх умовах, перехопити ініціативу. А якщо припинення вогню не буде й почнуться додаткові санкції й постачання зброї Україні, то це можна буде назвати зривом перемовин й погрожувати вийти з процесу. Коротко кажучи: вони зайдуть у сильній позиції, а ми у слабкій. На мою думку, переговори можуть розпочатись тільки після повного припинення вогню або після введення на рф додаткових санкцій та рішень щодо посилення підтримки України», — зауважив експерт.

На думку директора центру суспільних досліджень «Український меридіан» Дмитра Левуся, українській владі треба зробити все, аби використати пастку, яку підготував для неї путін, на свою користь, інформує Deutsche Welle.

«Треба знайти такий формат переговорів, який би дозволяв участь у цих переговорах, але не можна було б звинуватити Україну там у тому, що нам, мовляв, не вистачає доброї волі на припинення вогню і мир. Треба наполягати на розширенні формату цих переговорів у Стамбулі, оскільки йдеться про безпеку Європи. Хоча Трампу головне, аби можна було скоріше закінчити війну на будь-яких умовах і умити руки», — зазначив експерт.

Нагадаємо, Мерц, Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск відвідали столицю України, щоб зустрітися із Зеленським та відправити сигнал шодо війні в Україні. Разом вони вимагали від москви безумовного припинення вогню. Глава кремля відхилив цю пропозицію. Він не відповів на заклик до 30-денного припинення вогню, який також підтримує президент США Дональд Трамп. Натомість він запропонував Україні відновлення мирних переговорів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що публіцист Олександр Невзоров назвав пропозицію путіна відновити перервані переговори з Україною в Стамбулі «лайновою виставою», яка лише загострить ситуацію.

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