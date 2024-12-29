20 мільярдів євро на рік: Мельник вимагає від Німеччини збільшити допомогу Україні

Експосол України у ФРН Андрій Мельник, який не раз піддавав критиці дії німецького уряду щодо України, не хоче сприймати самовихваляння канцлера Шольца про збройову допомогу нашій країні. З 2025 року бюджет на це постійно зменшуватиметься. Тому Мельник розраховує на зміну курсу наступним федеральним урядом, пише видання N-tv.

ВІДЕО ДНЯ

Андрій Мельник, який днями був призначений послом України в ООН, закликає Німеччину масово збільшити постачання зброї в Україну.

«Я очікую, що новий федеральний уряд покладе військову допомогу Україні на стабільну основу в коаліційній угоді. Майбутня коаліція повинна мати в бюджеті щонайменше 80 мільярдів євро на наступні чотири роки, тобто 20 мільярдів євро на рік, — сказав Мельник журналістам. - Це було б вигідною інвестицією для безпеки Німеччини. Це також було б сигналом сили для Трампа, для європейців і, перш за все, для путіна».

За його словами, Німеччина зробила «гігантський стрибок» у порівнянні з початком війни.

РЕКЛАМА

«Загальний обсяг допомоги — це чимала сума, німці заслуговують на вічну подяку українців, — пояснив Андрій Мельник. - Попри всю похвалу федеральному уряду, ключове питання: чи достатньо цієї допомоги, щоб зупинити натиск росіян і вигнати їх? На жаль, відповідь — ні».

Він розкритикував те, що у 2025 році німецька збройна допомога з бюджетних коштів скоротиться вдвічі — з восьми до чотирьох мільярдів євро. Навіть після цього військова підтримка Берліна продовжить зменшуватися. На 2028 рік у бюджетних планах передбачено лише 500 мільйонів євро. «Це явна суперечність з самовихвалянням канцлера Олафа Шольца. Тому це рішення має бути скасованим», — сказав Мельник, який був послом України в Німеччині майже вісім років, до 2022 року.

РЕКЛАМА

Він закликав країни ЄС почати великий спільний проєкт переозброєння вартістю 680 млрд євро на рік.

«Трамп має рацію, вимагаючи від країн НАТО п'ять відсотків свого економічного виробництва витрачати на власну оборону. Тому чотири відсотки були б величезним кроком вперед порівняно з сьогоднішнім днем», — підкреслив Мельник.

РЕКЛАМА

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає невиправданою інколи різку критику президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца.

121

Читайте нас у Facebook