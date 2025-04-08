«Скандаліст» Мельник буде головним від України в ООН, а колишній генпрокурор Костін поїде послом у Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів. Згідно з одним із указів, призначено нового постпреда України при Організації Об'єднаних Націй замість звільненого наприкінці грудня минулого року Сергія Кислиці.

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Ним став вже колишній Надзвичайний та Повноважний посол України в Бразилії Андрій Мельник — указ про його звільнення з посади очільника диппредставництва також був підписаний Зеленським. На початку широкомасштабного вторгнення дипломат працював у Німеччині.

Тоді посол робив досить різкі заяви, критикуючи європейське керівництво, зокрема, ексканцлерку ФРН Ангелу Меркель за позицію щодо України та росії: «Замість того, щоб жорстко відреагувати, запровадити нові болючі санкції, а також використовувати німецьку зброю для зміцнення оборони України в якості стримуючого фактору, Ангела Меркель продовжувала обійматися з путіним і вперто і сліпо проштовхувала „Північний потік-2“. Це було фатальною помилкою, яка зробила можливою варварську агресивну війну 24 лютого 2022 року».

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На початку широкомасштабного вторгнення в Україну Андрій Мельник згадував, як міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер говорив, що Україні залишилося лише кілька годин — вона буде захоплена росіянами. Німецький політик заявляв, що в таких умовах поставляти зброю Україні чи відключати росію від SWIFT безглуздо. Мовляв, через кілька годин країна буде зовсім іншою.

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Іншим указом президент призначив ексгенпрокурора Андрія Костіна послом у Нідерландах, який за сумісництва представлятиме Україну в Організації по забороні хімічної зброї.

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А колишній посол України у Малайзії та на Філіппінах Олександр Нечитайло очолить дипломатичне представництво в Китаї.

Надзвичайним та Повноважним послом України в Норвегії став Олексій Гавриш, а диппредставництво в Казахстані очолив експосол в Туркменістаті Віктор Майко.

Михайло Видойник очолить диппредставництво України у Фінляндії, а Роман Горояйнов — у Ливані.

Нагадаємо, що під час березневих кадрових змін новим начальником Генштабу ЗСУ став генерал-майор Андрій Гнатов, який до цього обіймав посаду заступника.

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Фото — «Суспільне»

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