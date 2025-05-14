Пересадка квітучої полуниці: як це зробити, щоб не втратити врожай

Пересадка полуниці під час цвітіння здається ризикованою, але в деяких ситуаціях вона абсолютно необхідна. Якщо ви зробите це правильно, ваші рослини не тільки переживуть зміну місця, але й продовжуватимуть цвісти та родити. Однак діяти потрібно обережно та швидко, адже навіть невелика помилка може коштувати вам усього річного врожаю. Головне — знати кілька правил, пише zielonyogrodek.pl.

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Хоча найкращий час для пересадки полуниці — це початок весни або кінець літа, бувають надзвичайні ситуації, коли потрібно діяти негайно, — наприклад, коли проводяться земляні роботи, проблеми з ґрунтом, затоплена клумба або погане місце для посадки. У таких випадках пересадити навіть квітучу полуницю краще, ніж залишити її в несприятливих умовах.

Важливо діяти швидко, обережно та з належною підготовкою. Рослина у фазі цвітіння особливо чутлива — як до посухи, так і до пошкодження коренів. Під час пересадки в цей період потрібно мінімізувати стрес і забезпечити ідеальні умови для регенерації.

Перш за все слід викопати полуницю з якомога більшою грудкою землі, щоб не пошкодити ніжне коріння. Рослини, які вже мають бутони або розкриті квіти, не можуть дозволити собі втратити силу. Пошкодження коренів може призвести до опадання квітів і втрати врожаю.

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Пересаджуйте полуницю в похмурий день або ввечері — сонце не підходить для щойно пересаджених рослин. Перед роботою полийте полуницю та зачекайте, щоб ви працювали не в дуже мокрому ґрунті, а лише у вологому.

Ґрунт для нової грядки потрібно добре підготувати заздалегідь — він має бути легким, родючим і вологим, але не мокрим. Найкраще додати компост або перегній та добре розпушити. Місце має бути сонячним — полуниця любить світло й тільки тоді добре родить.

Потім поливати полуницю дуже важливо — протягом перших 2 тижнів після пересадки ґрунт не повинен пересихати та й перезволожувати його не можна, оскільки коренева система тоді особливо чутлива. Спочатку також варто захистити рослину від сильного сонця або вітру.

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