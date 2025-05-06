Посів огірків: на яку глибину й коли найкраще сіяти, щоби врожай лише радував

Огірки є одними з найпопулярніших овочів. Якщо ви хочете насолоджуватися рясними врожаями, варто знати принципи їх вирощування. Дізнайтеся, як правильно сіяти огірки та що робити, щоб забезпечити їм ідеальні умови для росту.

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Огірки висівають безпосередньо в ґрунт, коли ґрунт вже достатньо прогрівся, — зазвичай у другій половині травня, коли температура ґрунту досягає мінімум 12 °C. Це безпечний час, який мінімізує ризик замерзання рослин. Посів у ґрунт є простішим методом, оскільки він усуває стрес, пов'язаний з пересадкою. Огірки, посіяні безпосередньо в ґрунт, зазвичай розвивають міцнішу кореневу систему, що призводить до кращої стійкості рослин до несприятливих умов.

Вибираючи місце для вирощування огірків, дотримуйтесь таких правил:

сонячне світло — огіркам потрібно щонайменше 6 годин повного сонця на день;

захист від вітру — сильні пориви вітру можуть пошкодити ніжні пагони та листя;

простір — огіркам потрібно багато місця для росту.

Гарним рішенням є вирощування огірків на опорах, які не тільки економлять місце, але й покращують циркуляцію повітря навколо рослин, зменшуючи ризик грибкових захворювань.

Огірки мають високі вимоги до ґрунту. Ідеальний ґрунт для цих овочів має бути:

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гумусний та родючий — багатий на органічні речовини;

водопроникний — занадто важкий, глинистий ґрунт викликає гниття коренів;

з відповідним pH — від слабокислого до нейтрального (pH 6,0−7,0);

теплий — огірки погано ростуть у холодному ґрунті.

Перед посівом огірків збагачуйте ґрунт компостом або добре перепрілим гноєм (приблизно 4−5 кг на квадратний метр).

Глибина посіву огірків має бути близько 1,5−2 см. Якщо посіяти занадто мілко, насіння може висохнути, а якщо посіяти занадто глибоко, воно може мати проблеми з проростанням. Насіння огірків проростає відносно швидко — зазвичай через 5−10 днів залежно від температури. Правильна відстань між рослинами забезпечує їм доступ до світла та поживних речовин. Під час посіву огірків залишайте близько 15 см між рослинами та 80−120 см між рядами. Занадто густий посів може призвести до підвищеного ризику грибкових захворювань, особливо у вологі роки. Після посіву огірків необхідний належний догляд, щоб забезпечити молодим рослинам оптимальні умови росту.

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Огірки потребують регулярного поливу — їхня поверхнева коренева система не може поглинати воду з глибших шарів ґрунту. Поливайте їх рясно, але не надто часто, бажано вранці. Уникайте обприскування листя, це може сприяти розвитку хвороб. Оптимально поливати біля основи рослин.

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