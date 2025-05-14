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На замовлення Москви: німецька поліція завадила українцям надіслати посилки з вибухівкою

16:07 14 травня 2025
На замовлення Москви: німецька поліція завадила українцям надіслати посилки з вибухівкою&nbsp;— Фото: ukrainskagazeta.de

Російські спецслужби готували диверсії в Європі. У Німеччині та Швейцарії затримали осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Так, минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці відправлення «вибухових» посилок на замовлення з Москви. Підозрювані є українцями.

Їм висувають звинувачення в «агентурній діяльності з метою диверсії». Вони нібито погодились скоїти «підпал з обтяжуючими обставинами» і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб.

Двох осіб затримали на вихідних, третього — у вівторок. Арешти відбулися у Констанці, Кельні та у Швейцарії.

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Слідчі вважають, що підозрювані вже почали приготування до виконання замовлення, відправивши тестові посилки з GPS-трекерами на адреси в Україні, щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.

Як писали «ФАКТИ», раніше служби безпеки семи європейських країн проінформували норвезьких енергетичних керівників і чиновників, в тому числі з Equinor, найбільшого постачальника газу в Європі, про те, що вони бачать російські загрози для критичної інфраструктури.

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