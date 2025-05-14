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Ретроградний Плутон готує випробування для чотирьох знаків зодіаку: зміни вже у травні
В травні Плутон розпочав ретроградний рух. У наступні шість місяців ця планета покаже, що ми завжди можемо вчитися на помилках і створювати міцний фундамент, використовуючи отриману мудрість. Астрологи назвали знаки зодіаку, представники яких відчують вплив Плутона найбільше, пише Ukr.Media.
Водолій
Плутон у вашому знаку змінює всі сфери життя, перевіряючи терпіння. Ці зміни нагадують те, що відбувалося під впливом Сатурна кілька років тому. Ретроградний Плутон почався в сезон Тельця, а також в опозиції з Марсом у вашому домі партнерств, що може створити труднощі у стосунках. Зараз важливо встановлювати межі та взаємодіяти з іншими дипломатично і співчутливо. Імпульсивність не допоможе, а терпіння і аналітичний підхід будуть винагороджені.
Лев
Ретроградний Плутон впливає на ваші стосунки і вступає в конфлікт з Марсом у вашому знаку. Це шанс стати сильнішими, навчаючись адаптуватися, слухати і співпрацювати. Не поспішайте, бо Плутон цінує терпіння і наполегливість. Навчіться об'єднувати лідерство з емпатією.
Телець
Плутон на вершині вашої карти змінює ваш підхід до роботи та стратегій. Це час для нових навичок і відповідальності. Плутон трансформує вашу кар'єру, нагадуючи, що успіх вимагає практичних кроків. Він руйнує старе, щоб створити нове, даючи вам план для великих досягнень.
Скорпіон
Плутон у нижній точці вашої карти змінює концепцію дому. Це емоційний період, що змусить вас звернутися до коріння і сімейної історії. Ви можете зайнятися глибинним зціленням і дослідженнями. Плутон також впливає на кар'єру і навчання, допомагаючи вам рости і звільнятися від тягаря минулого.
Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі Східних прогнозів склали прогноз на поточний тиждень.253
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