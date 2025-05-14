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«Я відключився секунд на вісім»: батька гравця збірної Нідерландів відправили в нокаут просто на футбольному полі (відео)
Батька півзахисника ПСВ «Ейндховен» та збірної Нідерландів Ноа Ланга побили під час матчу дитячих команд «Олександрія '66» та ДКВ, повідомляє Talksport. Раніше батька героя Євро-2024 доправили до лікарні з ножовими пораненнями.
57-річний Джеффрі Ланг (на фото) був арбітром цього поєдинку. Під час однієї із зупинок гри на поле вибіг батько одного з гравців команди господарів поля та вдарив рефері в обличчя.
May 12, 2025
«Його дитина грає за «Олександрію», і йому не сподобалося одне з моїх рішень, — розповів Джеффрі Ланг. — Я подумав «окей, потім ми про це поговоримо», але він просто взяв і вдарив мене. Я відключився секунд на вісім.
Це був справді боягузливий вчинок, але мені це не так важливо. Головне — діти, їх травмувало побачене".
Крім того, Ланг-старший додав, що наступного дня чоловік зателефонував йому і приніс вибачення. Крім того, батько зірки футболу не став звертатися до поліції. «Я виріс на вулиці і не звик скаржитися. Тим паче, він пообіцяв накрити „поляну“, тож все нормально», — додав рефері.
Зазначимо, що Ноа Ланг грає за ПСВ «Ейндховен» з 2021 року. У поточному сезоні, в якому його команда претендує на чемпіонський титул, півзахисник у 42 матчах забив 14 м'ячів та віддав 12 результативних передач. У футболці збірної Нідерландів Ланг зіграв 13 поєдинків, двічі вразивши ворота суперників.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста «Динамо», «Шахтаря» та «Манчестер Юнайтед» побили у москві.
Фото із соцмереж72
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