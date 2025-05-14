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Спорт

«Я відключився секунд на вісім»: батька гравця збірної Нідерландів відправили в нокаут просто на футбольному полі (відео)

17:59 14 травня 2025
Джеффрі Ланг

Батька півзахисника ПСВ «Ейндховен» та збірної Нідерландів Ноа Ланга побили під час матчу дитячих команд «Олександрія '66» та ДКВ, повідомляє Talksport. Раніше батька героя Євро-2024 доправили до лікарні з ножовими пораненнями.

57-річний Джеффрі Ланг (на фото) був арбітром цього поєдинку. Під час однієї із зупинок гри на поле вибіг батько одного з гравців команди господарів поля та вдарив рефері в обличчя.

«Його дитина грає за «Олександрію», і йому не сподобалося одне з моїх рішень, — розповів Джеффрі Ланг. — Я подумав «окей, потім ми про це поговоримо», але він просто взяв і вдарив мене. Я відключився секунд на вісім.

Це був справді боягузливий вчинок, але мені це не так важливо. Головне — діти, їх травмувало побачене".

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Крім того, Ланг-старший додав, що наступного дня чоловік зателефонував йому і приніс вибачення. Крім того, батько зірки футболу не став звертатися до поліції. «Я виріс на вулиці і не звик скаржитися. Тим паче, він пообіцяв накрити „поляну“, тож все нормально», — додав рефері.

Зазначимо, що Ноа Ланг грає за ПСВ «Ейндховен» з 2021 року. У поточному сезоні, в якому його команда претендує на чемпіонський титул, півзахисник у 42 матчах забив 14 м'ячів та віддав 12 результативних передач. У футболці збірної Нідерландів Ланг зіграв 13 поєдинків, двічі вразивши ворота суперників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста «Динамо», «Шахтаря» та «Манчестер Юнайтед» побили у москві.

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Фото із соцмереж

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